H&M lanceert modegame ‘Loooptopia’ op Roblox

H&M heeft op online spelplatform Roblox een game gelanceerd. In ‘Loooptopia’, zoals de game heet, kunnen gebruikers rondlopen door een virtueel landschap en daar materialen verzamelen om kleding van te maken voor hun avatar. De game wordt gepresenteerd op de website van metaverse-studio Dubit, waarmee H&M samenwerkte.

H&M was al eerder actief in de gamewereld: in 2007 maakte het modebedrijf al een uitbreidingspakket voor de populaire simulatiegame The Sims 2, en in het meer recente Animal Crossing kreeg het bedrijf een eigen eiland ter beschikking. Dat eiland heette ook Looop, naar het het recyclingsysteem van H&M dat in 2020 in een van de H&M-winkels in Stockholm werd gedebuteerd. Op Looop Island konden spelers hun virtuele Animal Crossing-outfits laten ‘recyclen’ tot nieuwe ontwerpen.

Loooptopia is de eerste eigen game van H&M. Vanuit het stadsplein in het midden van het virtuele landschap, waar de game begint, kunnen spelers andere werelden ontdekken: Neon Studiooo, Fabric Fooorest en Rainbooow Fields. Behalve materialen zijn daar ook minigames te vinden en kan er met andere spelers worden gecommuniceerd. Met de kledingcollectie die de speler in de game opbouwt, kunnen stylingsessies of shows worden georganiseerd, en kleding kan ook met andere spelers worden geruild.

“Mensen die kleding en accessoires kopen bij H&M besteden steeds meer tijd in virtuele ruimtes en digitale werelden,” zegt Linda Li, hoofd marketing bij H&M Amerika, tegen WWD. Loooptopia maakt het voor H&M mogelijk ‘om nieuwe manieren betrokken te zijn met onze huidige en nieuwe klanten,’ aldus Li, ‘zowel online als offline’.