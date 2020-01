H&M lanceert Take Care-concept in Nederland

Hoe zet je een knoop aan? Hoe haal je een bloedvlek uit je kleding? Hoe kort je een broek snel in? Wie weet hier tegenwoordig nog echt het antwoord op. H&M introduceert nu het Take Care concept in Nederland zodat kleding beter onderhouden kan worden en daardoor langer mee gaat.

“We houden van fashion, net als onze klanten. Met het Take Care concept willen we hen aanmoedigen om goed voor hun fashion favorieten te zorgen, zodat ze er langer van kunnen genieten,” aldus Annet Feenstra, sustainability manager van H&M, in het persbericht. “Take Care is een van onze vele initiatieven om de mode-industrie te verduurzamen, naast bijvoorbeeld onze wereldwijde kledinginzameling en de mogelijkheid van bezorging van je online bestelling per fietskoerier.” De optie om bestellingen per fietskoerier te laten bezorgen werd in december geïntroduceerd in Nederland.

Het platform is te vinden op de website van H&M. Op het platform zijn allerlei tips te vinden door middel van video’s en artikelen. Denk bijvoorbeeld aan theezakjes om de geur uit stinkende sneakers te verwijderen of hoe een vlek verwijderd kan worden met tandpasta. Naast de tips zijn ook verzorgingsproducten te koop zoals reparatiesets, waszakken, vlekverwijderaars en decoratieve patches.