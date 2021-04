H&M lanceert verhuurservice voor mannenpakken

H&M lanceert een nieuw initiatief dat zou helpen ‘meer deuren te openen en het vertrouwen in een sollicitatiegesprek te vergroten’ door pakken te verhuren, zo is te zien op de website. Het modelabel introduceert One/Second/Suit; een verhuurdienst voor mannenpakken.

Uit een onderzoek van het modelabel blijkt dat het een paar seconde duurt voordat potentiële werkgevers een kandidaat beoordelen op basis van hun eerste indruk. H&M introduceert daarom de verhuurdienst ‘zodat iedereen die een sollicitatiegesprek bijwoont, een krachtige eerste indruk kan geven’.

De pakken zijn de eerste 24 uur gratis te huren. De verhuurdienst is op 15 april 2021 gelanceerd in het Verenigd Koninkrijk. Op 13 mei vindt de lancering in de Verenigde Staten plaats. De lanceringen zijn een testperiode waarin het bedrijf de vraag kan meten.

Of de verhuurservice ook naar Nederland komt, is nog niet bekend. FashionUnited heeft contact opgenomen met H&M voor meer informatie. Dit artikel wordt waar nodig aangevuld.