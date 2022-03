H&M newborn collectie nu Cradle to Cradle gold gecertificeerd

H&M’s nieuwste newborn collectie heeft het Cradle to Cradle gold certificaat gekregen. De items zijn aan het einde van de gebruikscyclus composteerbaar, zo is te lezen in het persbericht.

De collectie is gemaakt van honderd procent biologisch katoen. De items zijn gemaakt zonder het gebruik van chemicaliën schadelijk voor mens en dier en zijn ontworpen zonder plastic of metalen elementen. Ook is er tijdens de productie gebruik gemaakt van 100 procent gerecycled water en hernieuwbare energie. Elk stuk is 100 procent biologisch afbreekbaar.

De items zijn zo ontworpen dat ze voor een gedeelte ‘meegroeien’ met het kind door de verstelbare taille en de aanpasbare mouwen. De nieuwe collectie bestaat uit 12 items uitgevoerd in zacht geel, groen, beige en oudroze.