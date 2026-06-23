H&M onthult samenwerking met Wardrobe.NYC

Modegigant H&M onthult een nieuwe samenwerking met het New Yorkse luxe essentials-label Wardrobe.NYC. Het label is opgericht door redactrice en styliste Christine Centenera en ontwerper Josh Goot. De focus ligt op tijdloze capsulegarderobes met onderling uitwisselbare items.

In een verklaring omschrijft H&M Wardrobe.NYC als “meesters van de moderne garderobe”. De samenwerking draait om een reeks veelzijdige lagen als basis voor een garderobe “waarin alles met elkaar te combineren is”.

Wardrobe.NYC mede-oprichters Josh Goot en Christine Centenera Credits: H&M

In een reactie op de samenwerking zegt Goot in een verklaring: “We wilden voor H&M een capsulecollectie creëren die trouw is aan het garderobeconcept: een tijdloos en eerlijk statement dat zowel essentieel als actueel is.”

“Deze aanpak komt voort uit onze persoonlijke kledingfilosofie. Deze benadering is altijd een essentieel onderdeel geweest van Wardrobe.NYC en dat voel je terug in de samenwerking met H&M.”

Wardrobe.NYC x H&M-collectie Credits: H&M

De Wardrobe.NYC x H&M-collectie wordt op 6 augustus gelanceerd in geselecteerde winkels en online. De collectie is gebaseerd op de visie van het New Yorkse label van een “strakke selectie van archetypische urban stijl”. De collectie omvat wollen jassen, blazers en getailleerde rokken, gecombineerd met gewassen denim, gewatteerde bomberjacks, hoodies en soepele broeken met trekkoord.

Centenera voegt toe: “We wilden bovenal dat het basisstukken zouden worden. Je bouwt de basis van een garderobe en combineert deze met items die je al hebt en met stukken uit de collectie zelf.”

“Die veelzijdigheid was altijd het doel.”

Wardrobe.NYC x H&M-collectie Credits: H&M

Ann-Sofie Johansson, creatief adviseur en hoofd design damesmode bij H&M, zegt: “Elke vorm is zo goed doordacht, dat je alleen al door ernaar te kijken kunt voelen hoe het zal zijn om een van deze kledingstukken te dragen.”

“Dit zijn stukken die lang in je garderobe zullen blijven.”

Wardrobe.NYC x H&M-collectie Credits: H&M