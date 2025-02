H&M Pre-loved nu ook te vinden in Nederlandse winkelstraat

Na een uitrol in onder andere België en Frankrijk, is H&M Pre-loved nu ook te vinden in Nederland. De tweedehands selectie is geïntroduceerd in een winkel in Amsterdam, zo meldt H&M op LinkedIn. Het is de negende fysieke locatie voor H&M Pre-loved wereldwijd.

Niet alleen tweedehands items van eigen merk H&M (en zustermerken uit de H&M Group) worden getoond, ook items van andere externe merken. “Nu shoppers op zoek zijn naar meer manieren om vintage met nieuw te combineren, blijkt Preloved een schot in de roos”, zo meldt H&M. “Klanten komen terug naar de winkels om unieke stukken te vinden en dit seizoen kunnen ze leer, denim en eersteklas accessoires verwachten.”

Steeds meer merken en retailers introduceren tweedehands in het assortiment. Dit kunnen items uit de eigen vorige collecties zijn, maar ook tweedehands items van externe merken.