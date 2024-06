H&M presenteert eerste capsulecollectie gemaakt van regeneratief katoen

H&M onthulde gisteren de eerste kledingstukken gemaakt van regeneratief katoen. De zesdelige H&M Studio-capsulecollectie voor de zomer past helemaal in de vakantiestemming en bestaat uit twee maxi-jurken, twee kaftans en een bralette met bijpassende uitlopende rok.

“Ieder stuk is gemaakt van Regenerative Organic Certified Cotton”, verzekert H&M in een persbericht. Het modemerk geeft niet per kledingstuk aan hoeveel procent gecertificeerd biologisch katoen van regeneratieve teelt afkomt.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Top met bijpassende rok als onderdeel van de mini-zomercapsule van H&M Studio gemaakt van regeneratief katoen. Credits: H&M

Regeneratief biologisch gecertificeerd katoen is katoen dat geteeld is zonder het gebruik van kunstmatige pesticiden of kunstmest en bevat geen genetisch gemodificeerde organismen (GMO’s). Regeneratief biologisch gecertificeerde landbouw richt zich op dierenwelzijn, het herstellen van de aardbodem en het leven van de boeren.

Iets meer dan twee jaar geleden, om precies te zijn in mei 2022, sloot de H&M Group zich aan bij de Regenerative Production Landscape Collaborative (RPL Collaborative), die in totaal 140.000 Indiase kleine boeren omvat, als onderdeel van een publiek-privaat partnerschap. De RPL Collaborative is gezamenlijk opgericht door de Laudes Foundation, IDH The Sustainable Trade Initiative en WWF India. Het brengt merken als H&M, Inditex, Ikea, PepsiCo India en anderen samen met overheden, boeren en maatschappelijke organisaties om regeneratieve landbouw en duurzame inkoop te bevorderen.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Kaftan als onderdeel van de mini-zomercapsule van H&M Studio gemaakt van regeneratief katoen. Credits: H&M

In de Indiase deelstaat Madhya Pradesh werkt H&M samen met kleine boeren als onderdeel van het partnerschap om hen te helpen over te stappen op regeneratieve praktijken. “Het doel van het project is om boeren te laten overstappen op een toeleveringsketen met meerdere grondstoffen en om de gemeenschap weerbaarder te maken door middel van systemische veranderingen die worden aangestuurd door lokaal eigenaarschap en bestuur”, aldus de H&M Group op haar website.

In samenwerking met het WWF werkt de H&M Group ook samen met katoenboeren om regeneratieve landbouwmethoden te introduceren, bestaansmiddelen veilig te stellen en een corridor voor tijgers en andere wilde dieren te beschermen in Satpura Pench in Madhya Pradesh. “Het eerste oogstseizoen bracht minder ongedierte en lagere kosten in vergelijking met conventionele landbouw”, luidt de voorlopige conclusie.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Maxi-jurk als onderdeel van de mini-zomercapsule van H&M Studio gemaakt van regeneratief katoen. Credits: H&M

Het bedrijf heeft zich ook aangesloten bij een project van het Better Cotton Growth & Innovation Fund en WWF India, dat tot doel heeft een regeneratief landbouwmodel te ontwikkelen voor kleine boerenbedrijven dat ook in andere gebieden kan worden toegepast.

“Het geeft prioriteit aan eenvoudig toe te passen praktijken die een direct effect hebben op de gezondheid van de bodem, zoals het gebruik van organische compost en biologische alternatieven voor synthetische fungiciden”, aldus H&M.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Kaftan als onderdeel van de mini-zomercapsule van H&M Studio gemaakt van regeneratief katoen. Credits: H&M

“Met deze capsule wilden we een selectie vakantielooks creëren die je mee kunt nemen van het strand naar een drankje op het terras of een diner in de open lucht. Veelzijdigheid en duurzaamheid zijn belangrijke aandachtspunten voor ons ontwerpteam, en ze waren vastbesloten om het ultieme zomerjurkje te creëren waar onze klanten jaar na jaar naar zullen grijpen, in katoen van hoge kwaliteit dat voldoet aan de Regenerative Organic Certified-normen”, aldus H&M's hoofd design dameskleding en creatief adviseur Ann-Sofie Johansson in het persbericht.

De capsulecollectie is vanaf 4 juli verkrijgbaar via de website van H&M.