H&M’s Weekday werkt samen met Unspun voor on-demand custom made jeans

Weekday heeft de handen ineen geslagen met Unspun. Het merk uit de H&M Group en het innovatieve custom-fit bedrijf presenteren custom made jeans voor de consument. Door de samenwerking kunnen klanten hun eigen jeans maken met de perfecte fit, aldus het persbericht.

De samenwerking debuteert in de Weekday-winkel in Stockholm in de straat Götgatan. Het werkt als volgt: een klant laat eerst zijn of haar lichaam scannen waardoor de perfecte fit gegarandeerd kan worden. Vervolgens stelt de klant de jeans samen op een digitale avatar. De keuze bestaat uit twee kenmerkende jeans van Weekday en bij elke jean is er een selectie van vier stoffen, tailles en afwerkingen. Wanneer dit proces is afgerond ontvangt de klant de speciale jeans binnen twee tot drie weken, aldus het persbericht.

Voor wie Unspun nog niet kent: het bedrijf is een on-demand kledingbedrijf die 3D-scans en pasvorm algoritmes gebruikt om een digitale maat te creëren. Deze 3D informatie wordt vervolgens gebruikt om een perfect zittend kledingstuk te maken door middel van 3D-weven. Door gepersonaliseerde items te maken hoopt Unspun afval in de mode industrie te verminderen en de levensloop van een kledingstuk te verlengen. “Deze samenwerking personaliseert en democratiseert denimstijlen zodat mooie producten niet alleen beschikbaar zijn in de aangeboden maten maar voor elk lichaamstype dat de deur doorloopt waardoor de industrie inclusiever wordt,” aldus het persbericht. De volgende stap van de samenwerking is om het model circulair te maken maar ook de service toegankelijk te maken voor klanten via mobiele kanalen. Daarnaast kunnen klanten ook op afspraak komen winkelen in San Francisco, Hong Kong en Amsterdam. In Amsterdam is dit mogelijk in het Fashion for Good Museum aan het Rokin, aldus het bericht.