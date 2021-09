H&M slaat handen ineen met 100-jarig stijlicoon Iris Apfel

Kleurrijk, gedurfd en overdadig: stijlicoon Iris Apfel doet niet anders. Nu kunnen fans zich hullen in haar creaties, want het 100-jarige mode-icoon werkt samen met retailer H&M. Samen lanceren de twee begin volgend jaar een collectie die haar unieke stijl viert, aldus het persbericht.

Iris Apfel is beroemd om haar opvallende stijl, felle individualiteit, gedurfde mode keuzes en creatieve ontwerpen. Apfel is binnenhuisarchitecte, mode-ontwerpster en stijlicoon. De Iris Apfel x H&M collectie bevat zowel kleding als accessoires. Belangrijke stukken zijn kleurrijke coördinerende sets, pakken met bloemen, jurken met ruches en felle prints, met een mix van texturen, interessante snits en patronen.

Alle materialen in de collectie zijn gerecycled of van duurzame bronnen. Alle kledingstukken en accessoires zijn gemaakt met circulariteit in gedachten, aldus het persbericht. Welke prijzen aan de items zullen hangen is nog niet bekend. De collectie zal begin 2022 in geselecteerde H&M-winkels en online gelanceerd worden.