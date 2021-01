H&M slaat handen ineen met Lee voor duurzame denimcollectie voor het gehele gezin

Zweeds modemerk H&M en Amerikaans denimlabel Lee slaan de handen ineen. De twee lanceren een vernieuwende en duurzame collectie voor het hele gezin, aldus het persbericht.

H&M en Lee streefden ernaar de items zo duurzaam mogelijk te maken. Er is gebruik gemaakt van onder andere gerecycled katoen, denim van duurzame kunstmatige vezels, waterbesparende kleurstoffen en denimwassingen met een lagere impact. Op de website van H&M wordt bij elk item ook vermeld hoeveel water- en energieverbruik en CO2-uitstoot de productie van het item heeft gekost.

“Lee is er trots op om samen te werken met H&M om betere, duurzamere denim te maken. Ons merk werd meer dan 130 jaar geleden opgericht met het oog op innovatie, dus dat we denim vandaag de dag samen met H&M een duurzamere toekomst kunnen geven, past helemaal bij onze jarenlange ambitie”, aldus Chris Waldeck, EVP Global Brand President van Lee, in het persbericht.

De collectie is vanaf 28 januari verkrijgbaar. H&M x Lee heeft items voor dames, heren en kids.