H&M stopt met gebruik van nieuwe dons

H&M wil het gebruik van nieuw dons aan het einde van 2025 bannen uit de strategie. Het bedrijf bevestigt dit aan WWD na berichtgeving van dierenrechtenorganisatie Peta. Na 2025 wil het alleen nog maar gerecycled dons gebruiken.

Het gerecylede dons is afkomstig van tweedehands items. H&M geeft tegen WWD aan dat het al voor 90 procent van hun producten gebruik maakt van postconsumer recycled dons.

“Het besluit van H&M is een levensreddende overwinning voor eenden en ganzen en een belangrijke eerste stap op weg naar een fantastische diervrije toekomst,” aldus Peta Executive Vice President Tracy Reiman, in het persbericht van de dierenrechtenorganisatie. “Peta is verheugd over het uitstekende voorbeeld van de actie van H&M en dringt er bij retailers op aan om het voorbeeld van H&M te volgen en te stoppen met het financieren van de wrede donsindustrie.”