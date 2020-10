H&M werkt samen met cultlabel The Vampire’s Wife

H&M voegt weer een nieuwe naam toe aan de lijst met merken waarmee het heeft samengewerkt. Dit keer draait het om cultlabel The Vampire’s Wife, zo blijkt uit een persbericht van H&M.

Het Britse merk wordt veel gedragen door influencers maar ook door de de koninklijke familie van Engeland. Het staat bekend om de glamoureuze ontwerpen die de vrouwelijke vormen vieren. “Het was een eer om gevraagd te worden een collectie voor H&M te ontwerpen,” aldus Susie Cave, de creatief directeur van The Vampire’s Wife. “H&M heeft geen moeite bespaard om de donkere en sensuele wereld van The Vampire’s Wife tot leven te brengen. Ik hoop dat deze collectie net zoveel vreugde brengt aan de drager als ik heb gevoeld tijdens het maken.”

De collectie zal op 22 oktober gelanceerd worden in geselecteerde winkels en op hm.com. De capsule staat bol van ruches, kant en strikken. De prijzen van de items zijn nog niet bekend gemaakt. Normaal gesproken liggen de prijzen van The Vampire’s Wife jurken tussen de 700 en 1400 euro. Het merk verkoopt de collectie onder andere bij MatchesFashion en Net-a-Porter.