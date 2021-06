H&M werkt samen met Japans cultmerk Toga

Zweeds merk H&M gaat steeds verder de wereld over met hun samenwerkingen. Deze keer kondigt het merk aan de handen ineen te slaan met Japans cultmerk Toga. Voor de collectie zijn de twee in het archief van Toga gedoken en hebben de bekende items een hedendaagse twist gegeven, aldus het persbericht.

Toga staat bekend om de speelse doch coole items die ‘sensualiteit op ongewoonlijke manieren interpreteert’. Denk bijvoorbeeld aan hybride trenchcoats, geconstrueerd overhemden, jurken met cut-outs en plissé rokken. De collectie zal vanaf 2 september beschikbaar zijn in geselecteerde H&M-winkels wereldwijd en via de website van het merk.

“We hebben Yasuko Furuta [de oprichter van Toga, red.] altijd bewonderd bij H&M omdat ze haar kledingstukken doordringt met een krachtig gevoel van persoonlijkheid,’ aldus Ann-Sofie Johansson, creatief adviseur bij H&M, in het persbericht. “Ze houdt van de uitdaging die gepaard gaat bij het maken van een avantgarde look die ook makkelijk te dragen is. Het was een plezier om tijd met haar en haar team door te brengen en geïnspireerd te raken door het Toga archief. Ik kan niet wachten om te zien hoe klanten wereldwijd deze speelse doch coole items zullen combineren, specifiek de kenmerkende sensuele Toga cut-outs.”