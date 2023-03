Modeketen H&M lanceerde donderdag een kindercollectie in samenwerking met Nederlandse 3D-ontwerper Eva Cremers, dat maakt H&M bekend in een persbericht.

Voor de collectie maakt de ontwerper gebruik van ‘charmante motieven met digitale esthetiek’. De collectie moet zelfexpressie stimuleren. “Net als in de digitale wereld stelt de collectie kinderen in staat om de mode te vinden die hen gelukkig maakt en biedt ze de mogelijkheid om hun persoonlijkheid uit te drukken”, aldus H&M in het persbericht. De kledingstukken zijn voorzien van prints met een 3D-effect.

De collectie voor tieners doet denken aan de jaren ‘90 en bevat futuristische elementen, schrijft H&M. De stijl van de collectie is sportief en casual. De collectie voor jongere kinderen bevat losse silhouetten, jurken met nieuwe snijlijnen en glanzende stoffen met sportieve elementen. Het is daarnaast mogelijk om de kledingstukken te combineren met accessoires, zoals een schoudertas, sleutelhanger of sieraden. De collectie bevat bovendien items in babymaten.

“Het is ongelooflijk om mijn digitale creaties in deze samenwerking met H&M op fysieke kledingstukken gedrukt te zien”, schrijft Cremers. “Het doel was echt om een lust voor het oog te creëren, met verbazingwekkend gedrukte, felle kleuren en leuke accessoires. Veel van wat we tegenwoordig dragen gaat over zelfexpressie, dus met deze collectie is het geweldig dat kinderen over de hele wereld hun ware zelf kunnen uitdrukken. Ik kan niet wachten om te zien hoe kinderen de verschillende stukken zullen stylen en mixen en deze collectie tot leven zullen brengen.”

H&M werkt samen met Nederlandse 3D-ontwerper aan kindercollectie. Beeld: H&M

