H&M zet in op virtuele passessies met samenwerking NeXR Technologies

H&Mbeyond en NeXR Technologies SE slaan de handen ineen. Het doel van de samenwerking is om een digitale paskamer op te zetten waardoor klanten snel, makkelijk en digitaal items kunnen passen, aldus het persbericht. H&Mbeyond is het innovatielab van H&M in Berlijn

Het is de bedoeling dat in de zomer van 2021 de eerste prototypes beschikbaar zijn. Op dat moment zal in geselecteerde winkels in Duitsland mogelijk zijn dat de klant zich laat scannen en een persoonlijke avatar krijgen. Door middel van een app kunnen klanten met een avatar kleding passen.

H&Mbeyond geeft in het persbericht aan niet alleen klanten een spannende digitale winkelervaring te willen geven, maar ook wil testen hoe deze pas-oplossing op basis van lichaamsscans retourneergedrag beïnvloed.