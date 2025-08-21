H&M’s ruitermerk All In Equestrian uitgerold in Europa

Het ruitermerk van H&M, All In Equestrian, breidt uit in Europa. De collectie, met producten voor zowel paard als ruiter, is online verkrijgbaar in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland, Zwitserland en Oostenrijk.

All In Equestrian, gelanceerd eind 2023, biedt een samengestelde collectie, van functionele stal kleding tot ruiter geïnspireerde stukken, ontworpen om ook buiten de stallen te dragen.

All In Equestrian campagne Credits: H&M

Tot nu toe was de collectie sinds begin 2025 alleen online beschikbaar voor Scandinavische klanten. H&M breidt de distributie uit na 'geweldige feedback'. De najaars-/wintercollectie van 2025 is online verkrijgbaar op Hm.com.

De najaars-/wintercollectie van 2025 is ontworpen in samenwerking met topsporters Malin Baryard, Peder Fredricson, Nicola Philippaerts en Olivier Philippaerts. De collectie biedt 'chique, stijlvolle, moderne, casual en comfortabele' kleding, waaronder gewatteerde gilets en jassen, rijleggings en rijbroeken, sweatshirts met afbeeldingen, T-shirts, sportshirts met lange mouwen en sokken, voor dames en heren.

Petra Leijon af Burén, hoofd van de ruitersport sponsoring bij H&M, zegt: "We krijgen geweldige feedback van fans en ruiters over de hele wereld. We zijn verheugd om onze producten naar nog meer ruitersportliefhebbers in Europa te brengen."

