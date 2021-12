Haal meer uit je haar met de MUSE haarquiz van Keune

Een vlammende bos krullen is het ideale accessoire voor bij je sexy festival-outfit en een gladde coupe die zo glimt dat je jezelf erin kan zien, geeft die casual outfit net ff wat meer pit. Wat je ook aan hebt en waar je ook heen gaat, je kapsel is de kers op de taart. Zelfs wanneer je je haar lekker in een knot “op zolder” draagt terwijl je in je pyjama op de bank hangt, moet het sterk en gezond zijn. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Simpel! Doe de MUSE haarquiz van Keune! Aan het einde van de quiz krijg je een persoonlijk advies van onze hair professionals dat helemaal is afgestemd op jou.

MUSE

De manier waarop je je haar verzorgt is net zo uniek als jij zelf bent en heeft direct effect op hoe het zit. Om ervoor te zorgen dat jouw dagelijkse haarverzorging aansluit op jouw haartype, persoonlijke behoefte en routine, heeft Keune de haarquiz MUSE ontwikkeld. Deze quiz stelt je in staat om erachter te komen wat het beste past bij jouw haar. Via een zestal vragen over o.a. je haartype, je hair goals en favoriete stylingmethodes, kom je erachter welke verzorgingsproducten en treatments van Keune ideaal zijn voor jouw haar.

Professioneel advies

Naast het persoonlijke advies over welke style- en careproducten van Keune het beste bij jouw haar en je dagelijkse routine passen, krijg je naar aanleiding van de quiz ook advies op maat van onze hair professionals, zoals tips & tricks over wat je bijvoorbeeld kunt bereiken met goedgeplaatste kleuraccenten. Gewoon, zo, in je inbox! De haarprofessionals van Keune weten door hun jarenlange ervaring en passie voor good hair namelijk exact wat ze aan moeten met jouw al dan niet weelderige haardos en delen die kennis graag met jou. Bovendien kun je met het advies uit je inbox meteen een afspraak maken met een Keune kapper bij jou in de buurt. Gebruik hiervoor de Keune SalonFinder.

Korting

Last but definitely not least, ontvang je bij je advies een kortingscode die je kunt gebruiken in de officiële Keune webshop. Met deze kortingscode kun je maar liefst €5 korting krijgen op de style- en careproducten die het beste bij jouw haar passen. Dus ga snel naar www.keunemuse.com, doe de MUSE haarquiz, ontvang jouw persoonlijke advies en pak die korting!