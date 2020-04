Half aangekleed? Deze modeliefhebbers zeggen ‘nee!’

New York - De verkoop van tops is omhoog geschoten, die van broeken stagneert. Dat meldde het Amerikaanse Walmart, een van de grootste retailconcerns ter wereld onlangs. Behalve interessant economisch nieuws, is het ook een metafoor voor het huidige immobiele bestaan en het werken vanuit huis, waarbij ons beeldscherm bijna overbelast raakt vanwege al het virtuele vergaderen en de gezellige team lunch is gereduceerd tot snelle snack tussendoor. In een wereld van videoconferencing delft professionele kantoorkledij het onderspit. Het zakelijke uniform dat sinds de jaren tachtig synoniem was voor succes, is definitief verdwenen. Of het ooit weer terugkomt, is de vraag.

De formele dresscode is letterlijk in tweeën gehakt, nu we in een poging de curve af te vlakken onze eigen uitdijende curves hullen in een keurig gestreken overhemd met daaronder een slobberbroek met elastische tailleband. Broeken en rokken, die tijdens de pandemie niet als essentieel worden beschouwd, zijn tot nader order met verlof. Misschien heb je de door oma gebreide wollen sokken weer opgegraven, een fysieke link naar gelukkiger tijden. Sommigen vinden het heerlijk om dag in dag uit thuis te zijn. Anderen genieten er stiekem van alle conventies te laten varen. Weer andere werken zoals zij altijd al deden, maar verder is niets dezer dagen ‘normaal’.

Dress to impress tijdens de lockdown

Volgens deskundigen is echter de beste manier om met zelfisolatie en de huidige onzekerheid om te gaan, door vaste routines juist te handhaven. Het protest tegen het half aangekleed zijn klinkt steeds luider en wordt geleid door Marc Jacobs. Jacobs’ dagelijkse Instagram-posts tonen hoe hij nu in zijn appartement rond paradeert, van top tot teen gekleed in designer labels inclusief de kenmerkende plateau laarzen, met gelakte nagels en een opgemaakt gezicht. Hij kleedt zich nu niet anders dan pre-lockdown toen hij nog dagelijks in de restaurants en clubs van Soho flaneerde.

Ook Isaac Mizrahi heeft zich bij het verzet aangesloten en het vuur geopend op het collectief verwaarloosde stijlgevoel. De Amerikaanse ontwerper postte: "Ik denk dat ik vandaag voor een driedelig pak ga, een lekker strak pak. Of misschien een korset? En een 19de-eeuwse jurk met 30 knopen. Serieus, ik heb structuur en houvast nodig!"

Uit deze behoefte aan structuur en regelmaat is zelfs een nieuw Instagram-account geboren: @wfhfits (Working From Home Outfits) door een trio van redacteuren van tijdschriften Elle, Vogue en GQ. Het is een bron van inspiratie voor mensen die ervan houden zich op te tutten. Geen discussie over de power van Anna Della Russo's feestjurken voor een wandelingetje in eigen tuin, in een tijd dat bij de meeste van ons de zoektocht naar de ideale party outfit is overgegaan in een zoektocht naar de ideale achtergrond voor de volgende Zoom-meeting.

Wie weet wat we straks meenemen als we post-covid weer op kantoor verschijnen? Zouden we ons dan weer in het zakelijke keurslijf heisen? Of misschien houdt iedereen die slobberbroek wel lekker aan.

Moderedacteur Jackie Mallon geeft les aan de faculteit van diverse modeprogramma’s in New York en is schrijfster van ‘Silk for the Feed Dogs’, een roman die zich afspeelt in de internationale modeindustrie.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.com.