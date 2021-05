Halston lanceert capsulecollectie in samenwerking met Netflix

Het Amerikaanse luxelabel Halston lanceert in samenwerking met Netflix een capsulecollectie, zo is te lezen in het persbericht van Halston. Het is een tiendelige avondkledingcollectie geïnspireerd door archiefontwerpen die ook in de serie op Netflix worden gedragen.

Als eerbetoon aan Roy Halston Frowick werkte Robert Rodriguez, CCO van Halston, samen met Jeriana San Juan, kostuumontwerper voor de Halston-serie, om de belangrijkste looks uit de afleveringen samen te stellen. De kostuums, vernoemd naar de Halstonettes, blikken terug naar de mode van de jaren ‘70 en ‘80, het tijdperk waarin de Amerikaanse ontwerper leefde.

Halston wordt gespeeld door Ewan McGregor die in de serie gevolgd wordt terwijl hij zijn verzonnen naam gebruikt in een wereldwijd mode-imperium dat synoniem is aan luxe, seks, status en roem. Dit verwijst naar de tijd waarin Halston leefde.

Rodriquez in het persbericht van Halston: “Halston creëerde in zijn eentje luxe Amerikaanse mode. Halston heeft altijd een enorme invloed gehad op mijn carrière, in een branche waar zijn stempel decennia later blijft bestaan. Ik ben verheugd om nu zijn nalatenschap voort te zetten via deze Netflix-capsulecollectie in samenwerking met Saks Fifth Avenue en Neiman Marcus. Het was opwindend om de iconische Halston-archiefjurken die in de Netflix-serie verschijnen opnieuw te maken en ze te herontwerpen voor de moderne tijd. Ik ben dankbaar dat ik deel mag uitmaken van dit eerbetoon aan Halston die ontwerpers over de hele wereld heeft geïnspireerd.”

Warenhuizen Saks Fifth Avenue en Neiman Marcus bieden de collectie vanaf 21 juni 2021 online aan om te pre-orderen. Vanaf augustus zal de collectie ook in de winkels liggen. De prijzen van de collectie liggen tussen de 995 en 1595 dollar (omgerekend 818 en 1311 euro).

Familie Halston niet blij met Netflix-serie, Halston lanceert capsulecollectie

De Halston-familie is niet blij met de Netflix-serie omdat de familie en de Halston-archieven niet geraadpleegd zouden zijn. Hierdoor zou de serie een ‘gefictionaliseerd verslag’ van de modeontwerper zijn, zo is te lezen in een statement van Halton Archives. Het archief zou de enige uitgebreide bron zijn met uitgebreide informatie over Halston.

Het Halston-archief gaat de wereld rond om de geschiedenis en het ontwerpwerk naar locaties te brengen voor uitgebreide tentoonstellingen. Roy Halston Frowick was de maker van luxe Amerikaanse mode, wiens ontwerpen vandaag de dag nog steeds dienen als inspiratie. Het Halston modemerk brak in de jaren ‘60 door in de mode-industrie. De modeontwerper werd bekend met zijn innovatie in hoedenmakerij. De jaren ‘70 in combinatie met Studio 54 werden synoniem met de ontwerpen van Halston. Daarna werd Halston uitgeroepen als ‘de belangrijkste modeontwerper van Amerika’.