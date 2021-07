Handgemaakte Balinese sieraden, raffia all over & on trend bucket hats

Naast swimwear brengt BARTS ook ieder seizoen diverse accessoires om de volledige zomerlook te creëren. Want de zomer vraagt om iets extra’s en geeft je de gelegenheid om uit te pakken met sieraden en tassen en de meest verrassende looks te creëren. Maar de zomer vraagt ook om bescherming. Bescherming tegen die heerlijke warme zonnestralen. Los van een goede zonnebrandcrème is een hoed of een pet een must-have tijdens de zomerse maanden. Uiteraard het liefst een trendy versie, maar ook één die goed zit en van goede kwaliteit is. Juist daar kun je bij BARTS voor terecht.

Headwear

Ook in de headwear categorie blijven de raffia stijlen geliefde items. Naast de reeds bewezen stijlen zoals de Celery hat is de premium raffia lijn binnen deze collectie uitgebreid met andere trendy stijlen zoals de Lottey, Shaley en Tikia hat. Een andere trend waar BARTS als vanaf het begin op inspeelt zijn de bucket hats. Het merk komt daarom ook dit seizoen met een ruim aanbod aan bucket hats, voor zowel mannen, vrouwen als kids. Subtiele kleuren en eigentijdse prints.

Tassen

BARTS lanceert ook dit seizoen een uitgebreide tassen collectie. Met variatie in materialen zoals raffia, papier en katoen. Van kleine schoudertassen tot grote strandtassen. De trots van het merk binnen de raffia lijn is de Burleigh bag. Een handgehaakte tas die in twee formaten komt.

Een mooie aanvulling daarop is de Bondy shopper. Een echte eye-catcher die te combineren is met iedere outfit. Daarmee is deze tas geschikt voor zowel een stranddag als een middagje stad. Ook leuk en goed te combineren zijn de tassen waarin de prints van de swimwear collectie terugkomen. Mooie voorbeelden hiervan zijn de Kiera tas, de Coolandgatty handtas en de Cablana shopper.

Last but not least: de Morum strand shopper. Een tas waarin je hele strandinboedel moeiteloos meegenomen kan worden. Naast het benoemen van de praktische kant hoeven we verder maar één ding te zeggen: wat een beauty!

Sieraden

De finishing touch van iedere zomercollectie zijn de sieraden, welke stuk voor de stuk met de hand gemaakt worden in Bali. Het bijzondere verhaal over deze samenwerking lees je hieronder. De sieraden van het merk geven je een echt zomers en vakantiegevoel. Dit komt niet alleen door de ‘shells’ die je in veel items terug ziet komen, maar ook door zomerse kleurencombinaties. Nieuw in de collectie is de sunglasses ketting. Een item dat we veel terugzien in het zomerbeeld en waar het merk goed op inspeelt.

Bart ontmoette Jimmy en zijn vrouw Sonya een aantal jaar terug op het strand van Seminyak, op Bali. Zij waren beiden hun producten aan het verkopen op het strand. Sonya haar handgemaakte sieraden en Jimmy zijn Henna tatoeages. Eenmaal in gesprek met elkaar spraken ze erover hoe geweldig het zou zijn om een samenwerking aan te gaan, waarbij Sonya en Jimmy sieraden zouden ontwikkelen voor BARTS. En dat gebeurde. Sonya en Jimmy zijn de ouders van twee zoons van 19 en 17 jaar. Sonya en Jimmy zijn enorm dankbaar dat zij – dankzij de samenwerking met BARTS – ervoor kunnen zorgen dat hun jongens naar school gaan. Ook BARTS is blij dat zij deze belangrijk bijdrage kunnen leveren aan dit gezin. ‘We kunnen niet wachten tot we weer terug kunnen naar het eiland om Sonya en Jimmy, en hun geweldige sieraden weer in hun oorspronkelijke omgeving te kunnen bewonderen’.