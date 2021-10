Handtassen van onafhankelijke ontwerpers verslaan Dior en Louis Vuitton bij wederverkoop

De New Yorkse ontwerper Brandon Blackwood lanceerde zijn bedrijf in 2015, maar steeg naar bekendheid in 2020 toen hij een mini-tote bag ontwierp met de tekst‘End Systemic Racism’ ter ondersteuning van Black Lives Matter. Hij doneerde een deel van de opbrengst om juridische vertegenwoordiging voor minderheden te financieren en werd tegelijkertijd een van de meest begeerde merken. Zijn ontwerpen zijn gezien bij Zoë Kravitz en Kim Kardashian, en volgens een recente studie van money.co.uk maken zijn portemonnees een aardige winst als ze gewoon in je kast staan. Ze worden momenteel doorverkocht voor een premie van 100,4 procent, dat is twee keer het bedrag van de oorspronkelijke investering.

Onafhankelijke merken verslaan luxe bij doorverkoop

De Britse prijsvergelijkingswebsite bekeek 44 modemerken, 4 productcategorieën en 13 kleuren om te onthullen welke designer must-haves je de komende jaren het meeste kunnen opleveren. Een ander succesverhaal van de pandemie en tweede meest waardevolle handtas bij wederverkoop komt van het merk Telfar, waarvan de ontwerper Telfar Clemens werd uitgeroepen tot GQ ontwerper van het jaar, erkend door PETA voor zijn steun aan dierenwelzijn en wiens veganistische leren tote werd gekozen door Oprah als een van haar favoriete items. Zijn tassen hebben een rendement van 87,6 procent op de investering.

Dior is het eerste luxemerk op de lijst en komt op de derde plaats. Dior zou een winst van 38,1 procent op de aankoopprijs kunnen leveren. Het modehuis heeft onlangs de Saddle-tas opnieuw gelanceerd die John Galliano creëerde, terwijl de Dior Book Tote een hot item is sinds de lancering in 2018. Balenciaga, Burberry en Gucci staan onderaan de lijst, hun handtassen verliezen mogelijk geld.

Groene handtassen hebben hoogste doorverkoopwaarde

Het is kleur die wordt geassocieerd met geld, en dus misschien geen verrassing dat groene handtassen een rendement van 65,7 procent opleveren, potentieel winstgevender dan elke andere kleur. Rode tassen komen op een goede tweede plaats met een potentieel rendement van 49,8 procent, terwijl zilver de top drie afsluit met 42,9 procent. Zwart is de vijfde meest populaire kleur bij wederverkoop. Met gele handtassen verlies je geld, die verkopen gemiddeld voor 3 procent minder dan hun oorspronkelijke prijs.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.