HANN Jewelry behoedt artisanaal vakmanschap in de wereld van 2021 zonder cookies

Hannelore Vermeir, oprichtster van HANN, reisde naar Thailand om haar beroep als klassieke muzikante uit te oefenen bij het Thailand Philharmonic Orchestra. Door de progressieve verkoop van goedkope kostuumsieraden bemerkte ze een afname van de hoog aangeschreven Thaise goud- en zilversmidindustrie. Aangezien veel lokale fabrikanten zich niet kunnen aanpassen aan de snelle veranderingen in de markt, ontstond HANN om lokale duurzaamheid en authentiek vakmanschap te behoeden.

Bovendien oogt HANN het zelfrespect en zelfvertrouwen van vrouwen te ondersteunen, omdat steeds meer twijfels en onzekerheden ontspringen vanuit een door sociale media gedomineerde wereld. De juwelen fungeren als een “en‘hann’cement"; een versterking van de innerlijke schoonheid en waarde van elk individu, als een herinnering bij het dragen: "you are precious".

Duurzaamheid - slow design en vakmanschap

Bewuste consumenten willen meer ethische keuzes bij het winkelen, en weerspiegelen de toenemende vraag aan modemerken om transparantie te bieden als aangrijpingspunt voor duurzaamheid.

HANN geeft aandacht aan gedegenheid door te kiezen voor kwaliteit veeleer dan kwantiteit, in combinatie met tijdloze doch eigentijdse ontwerpen die de groei van fast fashion, overconsumptie en namaakjuwelen tegengaan. Het Belgische merk wil zo het authentieke Thaise vakmanschap, dat van generatie op generatie doorgegeven wordt, en hun expertise in de sector in stand houden. Door het aanwenden van lokale vakbekwaamheid alsook edelmetalen en edelstenen van lokale oorsprong, helpt HANN sociale en ecologische waarden te bewaren, en zo eveneens transparantie te bieden in de productieketen. De sieradencollectie behoudt zijn exclusiviteit door massaproductie te beperken en slow design te omarmen. Als bijkomende inzet voor ecologische duurzaamheid worden de juwelen verzonden in een milieuvriendelijk, gerecycleerd geschenkdoosje.

Gebruik van roestvrije metalen in allerhande namaakjuwelen kan irritatie en huidallergieën veroorzaken. HANN garandeert de hoge kwaliteit van Thais sterling zilver, hypoallergeen van aard door afwezigheid van irriterende stoffen zoals nikkel of lood. De minimale hoeveelheid metalen die in sterling zilver worden aangetroffen, resulteren bovendien in minder bezoedeling. Verder bevat HANN Jewelry een elektroforetische coating voor extra bescherming tegen vocht, oxidatie en vervuiling.

Modetrends & innovatie - online marketingoplossingen

E-commerce en digitaal adverteren kregen onlangs te kampen met het toenemend blokkeren van cookies wegens Apple’s iOS 14-beleidsupdate. Ook Google’s voornemen om gebruikers gerelateerde targeting stop te zetten, zal gevolgen hebben voor zowel consument als adverteerder.

Hoewel third-party cookies veel voordelen verlenen voor geavanceerde online marketing, schenden ze ook de privacy door overdreven gebruik. Idealiter wordt er een evenwicht gehandhaafd tussen personalisatie, een relevante online ervaring voor de klant en hun privacy. De marketingstrategieën van HANN volgen deze evolutie van gericht adverteren, naar op interesses gebaseerde en contextuele targeting. Hierbij blijft privacy behouden en wordt er prioriteit gegeven aan een betekenisvolle online ervaring, terwijl tegelijkertijd ook inkomsten gegenereerd worden voor uitgevers.

