Harris Reed maakt debuut bij Nina Ricci: Modewereld is klaar voor inclusiviteit

Parijs - Terwijl we verwachtten dat de nieuwe creatief directeur van het merk Nina Ricci zich zou richten op het genderfluid thema, waarvoor hij zichzelf tot de legitieme ambassadeur heeft gemaakt, ging Harris Reed, voor zijn eerste officiële show op de Paris Fashion Week, wandelen in het land van de inclusiviteit van royale vormen.

Het zorgde voor een toename van commentaren op het onderwerp van grotere maten, specifiek van mensen die moeite hebben met deze evolutie van lichaamsvormen op de catwalk, of om nog specifieker te zijn, mensen die denken dat het merk zwaarlijvigheid aanmoedigt. "Een maat 50 is slecht voor de gezondheid. Er is niets mis met de outfit, het is niet stijlvol", of "Gérard Pipart, de vroegere artistiek directeur, zou zijn haar uittrekken, want hij hield van meisjes die allemaal slank en vrouwelijk waren, en er goed uitzagen".

Alleen is de tijdgeest, een uitdrukking die zo goed past bij het merk Nina Ricci, veranderd. Na jaren van zeer slanke modellen willen de jonge ontwerpers (Harris Reed is 26) de clichés doorbreken en sommigen op de netwerken laten zich niet misleiden en beschrijven deze eerste herfst/wintercollectie 2023-2024 als "adembenemend". “Als homoseksueel die opgroeide in Arizona, was Franse mode mijn ontsnapping," zegt Harris Reed in het persbericht. “Nina Ricci kwam overeen met mijn idee van Parijs: dromerige romantiek en een diep respect voor vrouwelijkheid.”

Vrouwelijkheid en frivoliteit, de nieuwe extravaganza van luxe, Nina Ricci stijl

Courtesy of Nina Ricci, FW23

Precious Lee, een icoon van het XXL-genre met 431.000 volgers op Instagram, opende het bal voor de prinsessen van de hoge (en nieuwe) maatschappij in een puffy, transparante cocktailjurk van zwarte polkadot tafzijde. Daarna volgde een explosie van kleur (turkoois, fuchsia, grasgroen, oranje, citroengeel), zowel in zeer chique broekpakken als nogal fenomenale avondjurken. Precious Lee gaf een glamoureuze Cruella, die meer van synthetische stoffen hield dan van puppies, een stomend zwart-wit jasje van imitatiebont.

Verschillende van de prints in de collectie (het konijnenmodel, bijvoorbeeld) en het ontwerp van de uitnodiging voor de show werden aangepast aan de schilderijen van de Duitse kunstenares Jeanine Brito, wier figuratieve werk een zekere vrouwelijke weelderigheid oproept, niet zozeer in de rondingen als wel in de lome houdingen. De plateauschoenen, die doen denken aan die van dragqueens, leverden meerdere "wows" op op Tik Tok, wat misschien duidt op een opleving en een commerciële rage voor deze Nina Ricci 2023-versie.

Courtesy of Nina Ricci, FW23

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op FashionUnited FR. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.