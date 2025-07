Harrods inkoper over mannemodetrends op Paris Fashion Week

De Paris Fashion Week Heren lente/zomer 2026, die plaatsvond van 24 tot 29 juni, voelde optimistisch aan en was tegelijkertijd 'zowel eigentijds als menselijk', aldus Simon Longland, inkoopdirecteur mode bij het Britse luxe warenhuis Harrods.

'Er was dit seizoen een zeldzaam gevoel van samenhang in Parijs - ontwerpers leken ongewoon gelijkgestemd in hun visie, met gemeenschappelijke thema's die in collecties naar voren kwamen zonder ooit afgeleid aan te voelen', verklaarde Longland in een verklaring. 'Wat me het meest opviel, was het optimisme. We zagen collecties geworteld in schoonheid, zeker, maar ook gebaseerd op echte kleding, ontworpen voor het echte leven - stukken om te begeren, te dragen en uiteindelijk te behouden. Er was een helderheid van doel die zowel eigentijds als menselijk aanvoelde.'

Junya Watanabe, lente/zomer 2026, herenkleding Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Wat waren je favoriete collecties van het PFW Heren SS26 seizoen?

Dior, Junya Watanabe, Saint Laurent en Lemaire sprongen er voor mij uit, elk met een eigen verhaal, maar met een gedeeld stil zelfvertrouwen. Jonathan Andersons debuut voor Dior voelde bijzonder zelfverzekerd aan - elegant, intellectueel en emotioneel resonant.

Saint Laurent bood sensualiteit met precisie, terwijl Junya en Lemaire moeiteloze elegantie brachten door hun kenmerkende messcherpe focus.

Dior Men SS26 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Wat vond je van Jonathan Andersons debuut bij Dior?

Dit was zonder twijfel de meest geanticipeerde herenshow van het seizoen - en Jonathan overtrof de verwachtingen. Hij bracht zijn kenmerkende helderheid en gemak naar Dior en leverde een collectie die alles wat we leuk vinden aan zijn werk combineerde met alles wat we zoeken in Dior: verfijning, draagbaarheid en stil zelfvertrouwen. Dit zijn kledingstukken om te begeren, te bezitten en te behouden. Een krachtige nieuwe visie op de Dior-man: elegant maar ontspannen, eenvoudig maar bijzonder.

Dior Men's SS26 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Wat was het meest aantrekkelijke showconcept?

Rick Owens verlegde, niet verrassend, grenzen - dit keer vrij letterlijk. Modellen beklommen monumentale metalen steigers, liepen door trapsgewijze fonteinen in torenhoge Kiss-laarzen en veranderden de catwalk in performancekunst. Het was surrealistisch, oer en buitengewoon boeiend. Alleen in Parijs kon zo'n spektakel zich ontvouwen zonder (schijnbaar) één gezondheids- en veiligheidsformulier in zicht.

Rick Owens, lente/zomer 2026, herenkleding Credits: ©Launchmetrics/spotlight

PFW Heren SS26 trends: Pyjama dressing, strepen en denim

Welke opkomende trends of stijlrichtingen heb je gezien bij PFW Heren SS26?

Pyjama dressing domineerde de week: vloeiende, zachte silhouetten die naar gemak knipoogden, maar nooit luiheid.

Strepen waren alomtegenwoordig: vet, grafisch, geworteld in traditie, maar gebruikt met frisse energie.

De taal van het pak werd herschreven: ongestructureerd, vloeiend, diep modern.

Junya Watanabe, lente/zomer 2026, herenkleding Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Denim, in al zijn verschijningsvormen, was overal.

Overhemden en kragen gaven bijna elke look een basis en een upgrade.

Shorts varieerden sterk in lengte, van micro tot maxi, maar waren onmiskenbaar belangrijk.

Kleur was ook centraal in de meest succesvolle collecties: levendig, doelgericht en stemmingsverbeterend.

Lemaire, lente/zomer 2026, herenkleding Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Was er een 'must-have' item voor jou?

Ik aarzel om één product uit te kiezen, omdat ik geloof dat dat moment voorbij is. Wat nu resoneert, is het idee van individuele curatie: collecties die niet zijn ontworpen om te dicteren, maar om uit te nodigen. De must-have is niet langer een enkel item, maar eerder de stukken die de persoonlijke gevoeligheid en het ritme van elke man weerspiegelen.

Saint Laurent, lente/zomer 2026, herenkleding Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Dior Men SS26 Credits: ©Launchmetrics/spotlight