Harrods inkoper Simon Longland over PFW: Ontwerpers focussen op “gemak, kwaliteit en duurzaamheid”

Paris Fashion Week voor mannenmode biedt een “optimistisch” vooruitzicht voor het lente/zomer 2027-seizoen, aldus Simon Longland, directeur inkoop mode bij Harrods. Celine, Givenchy, Lemaire, Auralee en Dior maken de grootste indruk.

“Wat het meest opvalt, is een groeiend gevoel van verfijning in plaats van vernieuwing. Ontwerpers stappen af van extremen en focussen in plaats daarvan op gemak, kwaliteit en duurzaamheid,” legt Longland uit. “Een andere opmerkelijke verschuiving is de voortdurende samensmelting van de creatieve richting voor mannen en vrouwen. Bij veel modehuizen gaat het gesprek minder over gender en meer over een gedeelde garderobe, waarbij collecties evolueren via een gemeenschappelijke ontwerptaal.”

Paris Fashion Week SS27 mannenmode: Harrods-inkoper Simon Longland deelt zijn favoriete shows en trends

CELINE Mannen Lente/Zomer 2027 Collectie finale Credits: CELINE

Welke show sloot het beste aan bij de huidige tijdgeest?

Celine. De show vangt de sfeer van het seizoen met zelfvertrouwen en helderheid. De collectie voelt moeiteloos, modern en zeer begeerlijk, terwijl ze geworteld blijft in stukken die klanten echt willen dragen.

Celine Homme SS27 op Paris Fashion Week Credits: Celine

Wat waren de belangrijkste trends?

Er is een duidelijke verschuiving naar een zachter, vloeiender silhouet. Maatwerk wordt lichter, verhoudingen meer ontspannen en laagjes intuïtiever. Dit creëert garderobes die veelzijdig aanvoelen in plaats van voorgeschreven.

Naast het silhouet is er een duidelijke terugkeer naar authenticiteit. Dit zien we terug in natuurlijke vezels, aardse paletten en verwijzingen naar het buitenleven.

Accessoires spelen ook een veel sterkere rol, vooral sieraden met een persoonlijk, verzameld gevoel. Denk aan bedels, talismannen en stukken die een verhaal vertellen.

Zacht, gewassen denim blijft evolueren. Lichtgewicht breisels, kraagloze overhemden, cargobroeken en verfijnde sportkleding vallen op als commercieel relevante stukken voor volgend seizoen.

Dior Men Lente/Zomer 2027, Mannenmode. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Welke trend zal niet aanslaan bij de Harrods-klant?

Balletschoenen zullen waarschijnlijk niet breed aanslaan bij onze klanten. Transparante kleding blijft een belangrijk statement op de catwalk, maar het is onwaarschijnlijk dat dit een significante commerciële kans wordt, afgezien van een paar toonaangevende modemerken.

Dries Van Noten’s SS27 mannenmode Credits: ©Launchmetrics/spotlight

In welke categorieën investeren jullie meer, of juist minder?

We blijven investeren in categorieën die complete garderobes opbouwen in plaats van individuele statements.

Accessoires, waaronder zonnebrillen, riemen en sieraden, blijven een prioriteit. Dit geldt ook voor lichtgewicht laagjes en producten die het hele jaar door gedragen kunnen worden.

We leggen ook meer nadruk op kleur voor SS27. Tegelijkertijd verminderen we de inkoop van zwaardere bovenkleding en dikke breisels, omdat klanten de voorkeur blijven geven aan lichtere, veelzijdigere garderobes.

Auralee, Lente/Zomer 2027, Mannenmode Credits: ©Launchmetrics/spotlight