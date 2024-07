Haute Couture FW24: Het Bridgerton-effect

Shondalands 'Bridgerton', gebaseerd op de romantische romans van Julia Quinn, is een van de succesvolste Netflix-series aller tijden. De unieke mix van raciale harmonie, gepassioneerde romances en paleisintriges, om nog maar te zwijgen van de vorstelijke kleding en personages die allemaal op een eigentijdse manier zijn vormgegeven, houdt kijkers al drie seizoenen lang in extase.

Bridgerton Credits: Bridgerton: Courtesy/ Tudum by Netflix

De serie speelt zich af in de periode 1810-1820. De Britse koning George III werd geestelijk ongeschikt geacht om te regeren en zijn zoon, de Prince Regent, nam de teugels in handen. Deze periode wordt ook wel de Regency-periode genoemd.

Bridgerton Credits: Bridgerton: Courtesy/ Tudum by Netflix

Ondanks het feit dat Frankrijk en Engeland in oorlog waren, had keizerin Josephine Bonaparte (gespeeld door Louis Hippolite Leroy) een enorme impact op de Engelse hogere klassen. De stijve jurken en torenhoge pruiken uit de vorige Rococo-periode werden vervangen door hoog getailleerde 'empire'-jurken en natuurlijke haarstijlen. Dit omdat het van grootste belang werd geacht om een ​​sierlijke danseres te zijn op de vele society-bals die tijdens 'het seizoen' werden gegeven. De vloeiende en gemakkelijke beweging die deze jurken boden was een welkome verandering.

Tijdens de recente Haute Couture FW24 Week hebben ontwerpers, hetzij qua design, hetzij onderbewust, zich laten beïnvloeden door de tv-serie Bridgerton en de Regency-periode in het algemeen.

Julien Fournié HC FW24/ Look 7 Credits: Julien Fournié HC FW24/©Launchmetrics/spotlight

In de tv-serie kleedt koningin Charlotte zich in de stijl van Marie Antoinette. Er wordt gezegd dat het de eerdere, gelukkigere jaren van haar huwelijk weerspiegelt. Julien Fournié brengt in zijn collectie een eerbetoon aan de Franse koningin, als de "eerste initiator van de haute couture".

Franck Sorbier HC FW24/ Look I Credits: Franck Sorbier HC FW24/©Launchmetrics/spotlight

Franck Sorbier laat in zijn show een aantal van zijn modellen arriveren op het favoriete vervoermiddel van Bridgerton: het paard.

Dressed to Impress

Haute Couture-ontwerpers toonden een breed scala aan jurken die niet zouden misstaan ​​op de hedendaagse versie van Lady Danbury's bal: de rode loper.

Imane Ayissi

Imane Ayissi HC FW24/ Look 19 Credits: Imane Ayissi HC FW24/©Launchmetrics/spotlight

Look 19: een mouwloze jurk in wit duchess satijn met een empire taille. De rok is gezoomd met een print met bloemen en bijen. Er omheen gewikkeld: een oversized lila sjerp omheen gewikkeld. Opera lengte roze handschoenen maken de look af.

Dior: ontwerper, Maria Grazia Chiuri

Dior HC FW24/Look 53 Credits: Dior HC FW24/©Launchmetrics/spotlight

Look 53: een jurk met gouden pailletten, een gedrapeerde halslijn en kapmouwen.

Elie Saab

Credits: Elie Saab HC FW24/©Launchmetrics/spotlight

Look 43: een jurk van tule met ronde hals, gelaagde mouwen, geschulpte schouders en ingewikkeld kralenwerk.

Franck Sorbier

Franck Sorbier HC FW24/ Look 8 Credits: Franck Sorbier HC FW24/©Launchmetrics/spotlight

Look 8: een strapless jurk van pastelkleurige chiffon met een empire taille en rozenversiering, met gouden Mary Jane schoenen.

Wat dragen ze eronder?

Onder hun kleding dragen Georgische vrouwen een combinatie van korsetten, bodystockings, pantalons en kousen tot aan de dijen, opgehouden met kousenbanden.

Chanel

Chanel HC FW24/ Look 38 Credits: Chanel HC FW24/©Launchmetrics/spotlight

Look 38: een roze satijnen overall met een doorzichtige hals en mouwen en een pantalon met geplooide randen en paillettenversieringen.

Chanel HC FW24/ Look 37 Credits: Chanel HC FW24/©Launchmetrics/spotlight

Look 37: een roze korset met een chemise-inzetstuk met plooitjes en crèmekleurige leggings onder een crèmekleurige satijnen cape met een geplooide rand.

Schiaparelli: ontwerper, Daniel Roseberry

Schiaparelli FW24/ Look 23 Credits: Schiaparelli FW24/©Launchmetrics/spotlight

Look 23: een strapless body met een korset met baleinen en kousen tot aan de dijen onder een doorschijnende laag met pailletten.

Capes zijn tijdloos

Capes waren een populaire manier om jezelf te bedekken in het Engeland van het Regency-tijdperk, maar ook tijdens Haute Couture FW24.

Giambattista Valli

Giambattista Valli HC FW24/ Look 17 Credits: Valli HC FW24/©Launchmetrics/spotlight

Look 17: een sierlijke cape met bloemenprint en bijpassende jurk met plooien onder de buste en rozenversieringen.

Giambattista Valli HC FW24/ Look 29 Credits: Valli HC FW24/©Launchmetrics/spotlight

Look 29: een groene chiffon cape met een capuchon die het gezicht bedekt. Op de look af te maken: een jurk met hoge taille en een versierd borstpaneel.

Yulia Yanina

Yulia Yanina HC FW25/ Look 20 Credits: Yanina HC FW25/©Launchmetrics/spotlight

Look 20: een cape met capuchon van chiffon en bijpassende jurk met een levendige en bloemenprint.

Gelaagde effecten

Verschillende internationale ontwerpers nemen deel aan de Oriental Fashion Show in het Shangri-La Hotel en tonen de rijkelijk versierde jassen die Regency-dames droegen op koelere avonden.

Amina Benzekri

Amina Benzek HC FW24/ Look 5 Credits: Amina Benzek HC FW24/©Launchmetrics/spotlight

Look 5: een slanke, gouden avondjas met turquoise borduursels en een ceintuur over een turquoise zijden laag.

Maison De Couture

Maison de Couture HC FW25/ Look 1 Credits: Maison de Couture HC FW25/©Launchmetrics/spotlight

Look 1: een avondjas met ingewikkeld kralenwerk en borduurwerk in pastelkleuren, een hoog getailleerde riem en een groene voering over een lila zijden jurk.

Regalia

Regalia HC FW24/ Look 1 Credits: Regalia HC FW24/©Launchmetrics/spotlight

Look 1: een avondjas met veel borduursels in pastelkleuren over een glinsterende laag met meerdere knopen en een hoog getailleerde riem.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking door Susan Zijp.