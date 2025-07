Haute Couture FW25: welke shows beïnvloeden de mode van komende seizoenen?

Na het afscheid van Demna Gvasalia bij Balenciaga, was de Haute Couture Week in Parijs in juli 2025 een belangrijke gebeurtenis. De herfst-winter 2025-2026 couturecollecties tonen een modebeeld dat ambachtelijk en technologisch tegelijk is. Recycling staat centraal (Glenn Martens voor Maison Margiela, Germanier), met respect voor de natuur (Ronald van der Kemp en Iris van Herpen) als kern van een vernieuwend creatief proces.

Opvallend waren de afwezigen, grotendeels door de verschuivingen bij de grote modehuizen: Jonathan Anderson (Dior) bewaart zijn eerste haute couture collectie voor januari 2026. Duran Lantink (Jean Paul Gaultier) showt in september 2026, waarmee een einde komt aan het model van gastontwerpers en de terugkeer naar prêt-à-porter collecties wordt gemarkeerd. Ook afwezig waren Pier Paolo Piccioli (Valentino), Matthieu Blazy (Chanel, ondanks het presenteren van een collectie) en Franse huizen zoals Alexis Mabille en Julien Fournié.

Balenciaga: Demna Gvasalia's laatste show voor Gucci

Balenciaga Couture 2025 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De laatste show van Demna Gvasalia voor Balenciaga vond plaats in de intieme setting van de historische salons van het modehuis (avenue George V, Parijs 8e). Intiem was het echter maar ten dele, gezien de menigte die zich verzamelde om de vele sterren te zien die op de eerste rij zaten (Aya Nakamura, Katy Perry, Nicole Kidman, Lauren Sánchez Bezos, Cardi B, etc.) of meeliepen in de show (Kim Kardashian, Isabelle Huppert, Naomi Campbell).

In contrast met deze 'kijk mij, ik ben beroemd'-sfeer, werden tijdens de show de namen van de medewerkers genoemd, eindigend met Demna, gevolgd door het nummer 'No Ordinary Love' van Sade. Een weerspiegeling van de 'buitengewone' mode die Demna creëert. De show was een overzicht van zijn kenmerkende stijl (ook te zien in de tentoonstelling die aan hem was gewijd): mantelpakken voor vrouwen met oversized schouders en gestructureerde couturejurken, oversized jassen voor mannen en een eerbetoon aan de nachtjapon van Elizabeth Taylor in de film 'Cat on a Hot Tin Roof' voor Kim K.

Kim Kardashian for Balenciaga Couture 2025 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een knipoog naar zijn voorliefde voor streetwear, die afwezig was in de show, was Demna Gvasalia's verschijning op de catwalk in een zwarte hoodie, een extra grote broek met camouflageprint en een pet (onder de capuchon, voor de stijl). Backstage zou hij hebben gezegd: "Gekleed in een hoodie en een spijkerbroek, met een baseballpet, voelt het alsof ik uit de kast kom" (bron The Cut). Een slimme manier om te suggereren dat alles zal veranderen als hij creatief directeur bij Gucci wordt, waarvan de eerste show in maart 2026 is aangekondigd.

Maison Margiela en Germanier: de toekomst van mode is recycling

De eerste collectie van Glenn Martens voor 'Artisanal', de naam voor de couturecollecties van Maison Margiela, belichaamt de link tussen couture en street culture. Als eerbetoon aan Martin Margiela, de oprichter van het gelijknamige merk, showde de nieuwe creatief directeur in de kelders van het Centquatre (Parijs 19e), de laatste locatie waar Martin een show hield.

Maison Margiela FW25 Credits: Maison Margiela

Voortbouwend op het DNA van het huis (recuperatie, upcycling, anonimiteit, het hergebruiken van objecten), koos hij voor een decor van gescheurde behangwanden en maskers voor de modellen, gemaakt van geplette metalen dozen, gelakt papier en tule (een opengewerkte stof, gevormd door een netwerk van fijne polyesterdraden). Hij creëerde looks van gekreukte plastic zakken en een indrukwekkende gouden jurk, gemaakt van gerecyclede computerdraden en -kabels.

Look 10 : jurk met een gedrapeerde hartvormige rok van goudkleurig, geweven metaaldraad. Credits: Maison Margiela

Glenn Martens toonde aan dat couture de manier is om je aan te passen aan een nieuwe, noodzakelijke manier van mode maken, zowel ecologisch als ethisch. De toekomst van mode ligt in het vermogen van modehuizen om zich aan te passen aan de resterende natuurlijke hulpbronnen. Om Malraux te parafraseren: recycling is de enige weg vooruit. Couture speelt hierin een essentiële rol, vooral vanwege het ambachtelijke, experimentele en artistieke karakter.

Recycling is juist de kracht van de Zwitserse ontwerper Kevin Germanier, die aan FashionUnited vertelt: "De dag dat mijn couture niet meer uit gerecyclede materialen bestaat, hoef je niet meer naar mijn shows te komen". In het persbericht over zijn collectie 'Les Joueuses' voegt hij toe: "We leven in een zware tijd, politiek, sociaal en economisch. Mijn rol is om licht te brengen en dat is wat mijn werk drijft. Deze collectie is daar een direct antwoord op. Ik wilde vreugde op de catwalk". Dit, om te contrasteren met een zekere tegenzin om restjes te verwerken.

Germanier Haute Couture herfst-winter 2025/2026 Credits: Germanier

Silhouetten van upcycled leer, eerder gebruikt voor het Eurovisie Songfestival 2025, zijn kenmerkende techniek van het weven van gerecyclede kralen, een slotjurk van gerecycled Japans papier, veren uit eerdere creaties, de boodschap is consistent, tot aan het decor van plastic ballonnen, "afgekeurd vanwege stikselfoutjes, maar die ik ga gebruiken voor mijn volgende show", legt de ontwerper uit aan FashionUnited.

Germanier Haute Couture herfst-winter 2025/2026 Credits: Germanier

Ronald van der Kemp en Iris van Herpen: couture maakt van de natuur, gerecycled of levend, een creatief materiaal

Een andere belangrijke speler in de verandering is de Nederlander Ronald van der Kemp, die uitsluitend restjes en gerecyclede luxe stoffen gebruikt. Voor zijn Couture herfst-winter 2026 collectie, 'Call of the Wild', ging hij nog een stap verder met een ode aan de natuur, met name het Amazonewoud, en een verkenning van biomimicry. "We realiseren ons niet hoeveel oplossingen we al hebben", zei expert Alain Renaudin tijdens Paris Good Fashion.

RDVK Ronald van der Kemp Haute Couture herfst-winter 2025/2026 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Deze hernieuwde verbinding met de natuur komt duidelijk uit Nederland, met nog een gerenommeerde ontwerpster: Iris van Herpen. Zij benadrukte de relatie tussen mens en zee, en de kwetsbaarheid van dit essentiële ecosysteem, via een multi-zintuiglijke ervaring van geluid, licht en geur (in samenwerking met parfumeur Francis Kurkdjian).

Iris van Herpen gebruikte in het lab gecreëerde textielvezels, gemaakt door microbiële fermentatie van plantaardige materialen. Deze biologisch afbreekbare, innovatieve en luxe vezels zijn ecologische alternatieven voor zijde of kasjmier.

Iris van Herpen Haute Couture herfst-winter 2025/2026 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Het pronkstuk van haar show, getiteld 'Sympoiesis', wat 'co-creatie tussen soorten' betekent, was een levende jurk gemaakt met 125 miljoen natuurlijke bioluminescente algen. Gekweekt in een voedingsgel, reageren ze op beweging door cyaanblauw licht uit te stralen. Een lichtend voorbeeld voor de mode-industrie van de weg naar een creatieve mode met hart. En een toekomst.

Iris van Herpen Haute Couture herfst-winter 2025/2026 Credits: ©Launchmetrics/spotlight