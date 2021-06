Havaianas lanceert eerste International Free Feet Day

Op 21 juni viert Havaianas de allereerste "International Free Feet Day"! Het iconische Braziliaanse schoenenmerk wil dat iedereen de langverwachte zomer omarmt. Dus gooi je schoenen en sokken opzij en laat je tenen vrij!

Mede dankzij de pandemie kiezen we steeds vaker voor casual kleding en outfits waar we ons goed en comfortabel in voelen, zowel thuis als op kantoor, en wat is er meer bevrijdend dan een slipper? Havaianas is de wereldleider in teenslippers en viert volgend jaar zijn 60e verjaardag. Havaianas heeft verschillende internationale bedrijven uitgenodigd om deel te nemen aan Free Feet Day en levert slippers aan werknemers en influencers over de hele wereld.

Guillaume Prou, president van Havaianas EMEA, zegt: “In onze kantoren dragen we allemaal de hele zomer Havaianas. Voor ons is het de beste manier om te werken, in comfort en stijl. Aangezien we zoveel mensen onze teenslippers hebben zien dragen met thuiswerken, waarom zou je dan niet iedereen aanmoedigen om op de Havaianas-manier te werken?”

@havaianaseurope presenteert op 21 juni alle Free Feet, doe je mee?

#freeyourfeet