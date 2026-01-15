Hed Mayner arriveert op Pitti in Florence

Hed Mayner maakt een stop bij Stazione di Firenze Santa Maria Novella, het centraal gelegen station van Florence, op slechts een paar honderd meter van het beursterrein van Pitti Uomo. Daar toont de gastontwerper van de mannenmodebeurs zijn nieuwste collectie. Normaal gesproken presenteert hij zijn creaties in Parijs.

Passend bij het thema 'Motion' vindt de show plaats in de Palazzina Reale, waarvan de achterzijde direct aan het spoor grenst.

Hed Mayner FW26 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Met in totaal vierendertig looks, gepresenteerd door een diverse cast, toont hij zijn visie op modern tailoring dat klassieke herenmode opnieuw interpreteert. De nadruk ligt op sterk uitlopende schouders en contrasterende volumes in de silhouetten. De Israëlische ontwerper maakt ook gebruik van asymmetrische snits en layering.

Verschillende patronen en texturen, zoals pied-de-poule, zilveren pailletten en plissé, worden gecombineerd met zachte en soepele stoffen, wat een frisse symbiose creëert. De materialen omvatten onder andere wollen gabardine voor jassen en fluweel voor jurken. De collectie wordt afgerond door het voor de ontwerper kenmerkende gebruik van sportieve en op uniformen geïnspireerde items.

Hed Mayner FW26 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Hed Mayner FW26 Credits: ©Launchmetrics/spotlight