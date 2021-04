Hedendaagse mode gemaakt in Chili

Elke maand deelt Sass Brown, expert op het gebied van ethische mode, duurzaamheid en vakmanschap, een modemerk dat zaken anders en innovatief benadert of opereert buiten de belangrijkste modesystemen en -steden. Brown was hiervoor decaan kunst en design aan het Fashion Institute of Technology en is nu decaan van het Dubai Institute of Design and Innovation.

VOZ is een in New York City gevestigd merk dat in 2021 werd gelanceerd door Jasmine Aarons, met als missie om Mapuche ambachtslieden in Chili te eren en te emanciperen door hen economisch en cultureel te ondersteunen. De VOZ-collectie is opgebouwd rond kerntradities van handweven en handverven, waarbij katoen en alpaca uit die regio wordt gebruikt.

Liever luisteren? Dan kan. Klik hier voor de (Engelstalige) podcast over VOZ.

Sass Brown legt uit dat de Mapuche de grootste inheemse groep in Zuid-Amerika is en nooit door de Spanjaarden zijn overheerst. Zijzegt: “De Mapuche hebben een zeer lange erfenis van werken met natuurlijke vezels, lokale materialen, zowel dierlijk als plantaardig, en met de hand weven en spinnen. Zoals bij veel inheemse groepen zijn er verhalen en betekenissen verbonden aan de patronen en de symboliek die is ingebed in de doeken die ze weven. Het is visueel erg grafisch.”

Brown zegt dat de Mapuche meestal werken met zwart op een gebroken witte of beige ondergrond, maar dat ook andere kleuren worden gebruikt. Ze vervolgt: “Als je naar Jasmine’s werk kijkt, zie je dat ze vaak allerlei verschillende vormen gebruiken. Het zijn meestal zeer grafische patronen op een handgeweven basis.”

Omdat VOZ is gevestigd in New York City, en werkt met inheemse volkeren in Chili, benadrukt Sass Brown dat het in Jasmine Aarons’ werk draait om het vieren van de cultuur en niet om toe-eigening. “Ze eigent zich niets toe. Ze werkt rechtstreeks met de ambachtslieden. En het is een partnerschap, waarin echt wordt samengewerkt,” zegt Sass. Ze legt uit dat veel van de ambachtslieden hun eigen familiepatronen gebruiken die van generatie op generatie zijn doorgegeven en die soms worden verwerkt in meer hedendaagse stukken, maar ook in vrij traditionele stijlen, zoals pancho’s of wikkelsjaals.

“Doordat het handgeweven is en dankzij de patronen is het eindresultaat heel mooi en authentiek en specifiek voor de families of de gemeenschappen die de stukken produceren. De ambachtslieden zijn betrokken bij alles wat Jasmine doet.”

VOZ wordt geëxploiteerd als een zogenaamde benefit corporation, die eerlijke lonen vereist en in feite een triple bottom line corporatie is. Brown legt uit: “Een benefit corporation moet mensen en planeet evenveel prioriteit geven als winst. Het is dus standaard politiek en economisch ondersteunend aan de inheemse bevolking van die regio’s.” Brown erkent hoe moeilijk dit kan zijn als je werkt met mensen die verspreid zijn over het platteland en die werken in informele economieën. “Jasmine brengt veel tijd door in Chili om rechtstreeks met hen te werken.

Hoewel dit bedrijfsmodel misschien niet mogelijk is voor grotere modebedrijven, onderstreept Sass Brown het belang van het in ere houden van tradities, en oppert dat VOZ een voorbeeld kan zijn van hoe je dat op een authentieke manier kunt doen. Als voorbeeld illustreert Brown hoe de winkel in SoHo een knooppunt werd van gesprekken en ervaringen rond duurzame mode, gendergelijkheid, wereldwijde cultuur en ceremoniële ambachten, allemaal verbonden met de gemeenschappen waarmee Jasmine werkt.

Brown beschrijft het als “zowel een showcase voor het werk van sympathieke ontwerpers, zoals Maria Cornejo, als een gemeenschap voor workshops en evenementen. Dit zich door de pandemie heeft voortgezet als een digitale ruimte.” Een ander voorbeeld is VOZ Woman, een netwerk van merkambassadeurs dat Jasmine Aaron in het leven riep om haar werk onder de aandacht te brengen. Brown benadrukt dat deze ambassadrices “echt inspirerende personages zijn op hun eigen manier. Het zijn geen modellen die enkel gekozen zijn omwille van hun fysieke schoonheid. Het zijn merkambassadeurs die op hun eigen manier een verschil maken, in welke vorm dan ook. Een echte viering van de mensheid.”

Meer over VOZ via MadeByVOZ.com.