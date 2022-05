‘Heel licht en heel sensueel’: Nike en Jacquemus slaan handen ineen voor collectie

Al drie jaar is het onderweg, het samenwerkingsproject tussen de Franse ontwerper Simon Porte Jacquemus en sportswearlabel Nike. Nu is de lanceringsdatum bekend: op 28 juni 2022 presenteren Jacquemus en Nike hun gezamenlijke collectie, zo is in een persbericht van Nike te lezen.

“Ik heb altijd tegen mezelf gezegd: als ik ooit een samenwerking doe, is het met Nike,” aldus Jacquemus in een interview met Vogue. Sport speelt al lang een rol in Jacquemus’ werk, dat de romantiek van het Franse buitenleven mengt met een dosis sensualiteit en spannend proportiespel. On op persoonlijk vlak is hij een verzamelaar van Nike’s All Conditions Gear-lijn. In 2020 kon hij met het merk aan de slag.“Ik wilde iets heel lichts doen,” zei de ontwerper. “Iets heel lichts en heel sensueels. Dat was mijn eerste idee.”

De damescollectie bestaat straks uit vijftien stukken, waaronder een hybride versie van Nike’s Humara-sneakers, een parelwitte fietsbroek, een nauwsluitende witte jurk met open rug en natuurlijk een uniseks vissershoedje, een terugkerend item in Jacquemus’ oeuvre.

De collectie is wordt op 28 juni gepresenteerd tijdens de eerstvolgende show van Jacquemus. Deze is dan ook via de website van Jacquemus verkrijgbaar. De ontwerper hintte in het telefoongesprek met Vogue ook al op een vervolg. ‘De collectie wordt groter,’ mijmerde hij. ‘Misschien komt er nog iets meer Nike-achtigs, en dan iets dat meer in het midden ligt.”