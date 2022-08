Heineken ontwerpt eigen sneaker waarmee je letterlijk op bier loopt

Het Nederlandse biermerk Heineken bottelt zijn product niet alleen, maar stopt het nu ook in een sneaker.

Het Heineken-team is een samenwerking aangegaan met Dominic Ciambrone, schoenontwerper en oprichter van sneakercollectief The Surgeon, om een eigen limited edition model te lanceren, zo maakte Heineken vorige week bekend. De schoen staat in het teken van de nieuwe biersoort 'Heineken Silver'.

Heinekicks die gemaakt worden | Beeld: Heineken

Wat de kleur betreft, zijn de zogenaamde 'Heinekicks' gebaseerd op het typische groen van het merk, het rood van de Heineken ster, zilveren elementen om aan te geven dat het om de biersoort 'Heineken Silver' gaat, en wit. Dan is er de opvallende transparante zool, die opvalt door zijn geelgouden uitstraling. Deze is geïnjecteerd met bier.

Bier word in die zool van de Heinekicks geïnjecteerd | Beeld: Heineken

"Samenwerken met Heineken was een geweldige uitdaging. We delen allebei een passie voor innovatie en het verleggen van grenzen en hebben een ontwerp gemaakt dat dit weerspiegelt," zei Ciambrone, die schoenen heeft gemaakt voor sterren als LeBron James, DJ Khaled en Drake. "De schoen belichaamt niet alleen de energie van Heineken Silver, maar bevat deze ook letterlijk. Ik kan niet zeggen dat ik ooit eerder een sneaker heb ontworpen waar bier in zit."

Verstopte flessenopener | Beeld: Heineken

Naast de zolen waar bier in zit, door Heineken omschreven als ‘beer for your sole’ op sociale media, verbergt de schoen nog een ander hoogtepunt: een verborgen flesopener in een zakje in de tong van de schoen.

Het is niet de eerste uitstap van het biermerk naar streetwear. Heineken heeft voor een WK-capsule al samengewerkt met onder meer de Amerikaanse herenmodezaak Union, het Japanse streetwearmerk A Bathing Ape en sportkledingbedrijf Kappa.

Voor de lancering later dit jaar zullen er in totaal 32 'Heinekicks' worden gemaakt.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.DE. Vertaling en bewerking van het Engels naar het Nederlands: Eugenia Melissen Ferrer.