Helena Hart Spring 26: een nieuw seizoen met vertrouwde pasvormen, ontworpen en geproduceerd op Nederlandse bodem

Geen overdadig seizoensverhaal voor Helena Hart, maar kleding die klopt, direct te dragen is en commercieel stevig staat. En dat alles grotendeels geproduceerd in Nederland, zoals retailers en klanten van het merk gewend zijn. Dat geldt ook voor Spring 26, een collectie die is gemaakt met het oog op draagbaarheid, comfort en pasvorm.

Bij het nieuwe seizoen hoort ook vernieuwing online. Helena Hart lanceert met Spring 26 een vernieuwde website die de bezoeker dieper meeneemt in de wereld van het merk, met meer beleving en een sterker gevoel van identiteit.

Lano, travel en mix & match

Helena Hart houdt vast aan succesvolle materialen, maar brengt ze elke keer nét anders. De populaire travelkwaliteit keert zo terug in een vernieuwde uitvoering, en ook de herkenbare Lano-stof is opnieuw verwerkt in de collectie. Van deze kwaliteiten worden verschillende pasvormen aangeboden, van oversized blazers en kortere jasjes tot tussenmodellen.

Hetzelfde geldt voor broeken: van strakker tot losser, zodat iedere klant iets vindt wat bij haar past. De collectie is mix & match opgebouwd, waardoor winkeliers kunnen samenstellen op basis van hun eigen klantenkring, of die nu op zoek is naar vernieuwing of juist naar vertrouwde bestsellers.

Kleur en prints die meebewegen met de tijd

Het kleurenpalet bestaat uit rustige, commerciële tinten. Drop 1 draait om marine en camel, drop 2 introduceert sand beige met een roze ondertoon. Daarnaast maken ecru en een lichtgroen jasje hun entree als een frisse contrast. De stippenprint die in de collectie zit, sluit aan bij de tijdgeest en huidige trends. Denim, als enig product geproduceerd in Turkije, blijft een vaste waarde en laat zich combineren met vrijwel alles in de collectie.

