Helft consumenten: Black Friday en Cyber Monday leiden tot onnodige overconsumptie

Koopjesfeestdagen Black Friday en Cyber Monday komen er weer aan. Dit jaar vallen ze op 29 november en 2 december. Hoewel de populariteit al jaren blijkt te groeien in Nederland, komt nu uit een onderzoek van ABN Amro naar voren dat de helft van de respondenten vindt dat de koopjesdagen leiden tot onnodige overconsumptie.

Niet alleen ziet deze groep het als onnodige overconsumptie, ze zien Black Friday en Cyber Monday ook een negatieve impact hebben op het milieu en de samenleving. Het hoofd en het hart zegt alleen soms iets anders, want vier op de tien uit deze groep geeft aan iets te gaan kopen op de kortingsfeestdagen.

Van de groep die kritisch is op Black Friday en Cyber Monday vindt ruim drie op de tien wel dat de dagen een goede kans bieden voor mensen die anders iets niet of minder kunnen veroorloven.

Het onderzoek werd uitgevoerd door Q&A Retail in opdracht van ABN Amro. Het onderzoek had in totaal 2099 respondenten, verdeeld over vijf leeftijdscategorieën.