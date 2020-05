HemdVoorHem.nl viert zijn 10 jarig bestaan

Op 19 mei 2010 opende HemdVoorHem.nl de virtuele deuren. Wat is er in de afgelopen 10 jaar veel gebeurd! Graag neem ik, Michiel Snoek, jullie mee in ons verhaal. Eerst deed ik alles alleen en inmiddels bestaan we uit een hecht team van 25 mensen.

De oprichting

Met een diploma in de commerciële economie op zak in de richting van marketingmanagement had ik ”wel enige” zakelijke kennis. Toch zag de marketingwereld er, toen ik mijn diploma behaalde, heel anders uit dan nu: het internet maakte langzaam zijn opmars, maar veel bedrijven wisten nog niet hoe ze het beste uit dit nieuwe medium moesten halen. Ik werkte als accountmanager toen het idee voor de webshop HemdVoorHem.nl ontstond.

Voor mijn werk bij een telecombedrijf droeg ik dagelijks een pak met een overhemd. Omdat ik langer ben dan de gemiddelde man, had ik overhemden nodig met extra lange mouwen. Ik kocht deze bij een mannenmodezaak in Haarlem. Hier ging de catalogus open en kon ik vaak alleen kiezen uit wit, blauw of zwart. Na een week kon ik ze dan ophalen in de winkel. Dit ging goed totdat deze winkel zijn deuren sloot en mij achterliet zonder nieuw adres voor mijn lange mannen overhemden.

Van idee naar voorbereiding

Toen webwinkels steeds populairder werden, ben ik online op zoek gegaan naar het merk overhemden met extra lange mouwen wat ik altijd droeg. Ik kwam er al snel achter dat er veel aanbieders waren van maatwerk overhemden, maar niet van confectie overhemden. Er was slechts één speler actief vanuit België. Hierdoor ontstond het idee om voor mezelf te beginnen.

Vanaf dat moment begon de serieuze voorbereiding. Ik heb goed gekeken naar wie zijn er nu online actief met een vergelijkbaar idee? Ik kwam er al snel achter dat er in Nederland eigenlijk geen spelers waren – in tegenstelling tot Duitsland. Daarbij vroeg ik mij af, wat kan er beter? Ook keek ik naar bestaande bedrijven in de kledingbranche zoals de Bijenkorf en Wehkamp, maar ook naar websites van banken en andere goed bezochte sites.

De opening

Op 19 mei 2010 werd HemdVoorHem.nl gelanceerd, een webshop met strijkvrije overhemden. Ik deed dit naast mijn baan. Maar online je deuren openen wil niet zeggen dat je iets verkoopt. Op de eerste dag had ik vier bestellingen en in de weken erna geregeld maar een bestelling. Niet echt een succes dus.

Ik besloot me te verdiepen in online marketing met het bedrijf dat de webshop voor mij had gebouwd. De eigenaar daarvan nam me een beetje onder zijn hoede en achteraf gezien was hij in de allereerste jaren stiekem een hele goede coach. In het begin concentreerde ik mij op zoekmachines. Dat is nu met zoveel concurrentie en de continue veranderingen in zoekmachines niet meer rendabel. Onze huidige klanten komen vooral via traditionele kanalen binnen zoals kranten, abri’s en tijdschriften. Uiteraard maken we tegenwoordig wel veel gebruik van online campagnes.

De doorbraak

In 2011 zette ik samen met Groupon een actie uit. Op dit punt wist ik niet precies wat ik moest doen: mijn huidige baan opzeggen en al mijn energie in de webshop stoppen, of juist stoppen met HemdVoorHem.nl. Deze Groupon actie was zo’n succes dat letterlijk mijn hele huis vol met overhemden lag, zelfs de badkamer moest eraan geloven. Achteraf gezien heeft dit heel veel geld gekost, maar het liet me wel inzien dat HemdVoorHem.nl echt wat kon worden.

Van helemaal alleen naar een droomteam

Van 2010 tot en met 2012 heb ik alle werkzaamheden alleen verricht. Na het vertrouwen dat de Groupon actie had opgeleverd heb ik mijn baan opgezegd en ben ik begonnen met het aannemen van de eerste medewerkers omdat het langzaamaan toch wel heel veel was om alleen te doen. Inmiddels bestaat het team uit 25 medewerkers en zijn we een “Wij-bedrijf” geworden. Voor iedere rol zit de juiste persoon hier op de juiste plaats. Leuk detail is wel dat mijn eerst aangenomen medewerker nog altijd in dienst is bij HemdVoorHem.nl, daar ben ik echt trots op.

Hiërarchie is er niet echt: als het knetterdruk is, dan staat gewoon iedereen in het magazijn te helpen om ervoor te zorgen dat alle bestellingen op tijd de deur uit gaan. “De dagen vliegen voorbij en werken voelt niet als werk, maar meer iets wat je doet omdat het leuk is”. Een vast omlijnd personeelsbeleid is niet iets wat bij onze cultuur past. Iedereen binnen de organisatie is flexibel en denkt mee, met elkaar en met het bedrijf waardoor HemdVoorHem.nl soms wat chaotisch, soms heel georganiseerd, maar altijd gezellig is.

We groeien snel en dat brengt veel veranderingen met zich mee. Dit kan mensen binden, maar ook afstoten. Eenmaal in dienst behoort een medewerker ook echt tot het team. Iedereen krijgt zijn vrijheid en als het werk het toelaat kan je thuis werken. Aan het werk en je kind is plotseling ziek? Geen stress, bij ons krijg je de ruimte om dit op te lossen. Al is die gezamenlijke drive om de beste te willen zijn misschien wel de grootste verbinder! Met andere woorden, we zijn een droom team!

Klanten staan centraal

We zitten in een nichemarkt doordat wij het grootste assortiment strijkvrije overhemden (uiteraard ook met extra lange mouwen) van Nederland hebben. Daarnaast zorgen wij niet alleen voor een goed overhemd, maar ook voor bijpassende ondershirts, de juiste stropdas of sokken bijvoorbeeld. Onze klanten zijn dan ook voornamelijk mannen die van gemak houden, net als de vrouwen die vaak voor hen bestellen. Ons assortiment bestaat voor een groot gedeelte uit strijkvrije overhemden omdat wij daar zelf het voordeel van zien, maar onze klanten duidelijk ook!

Wij weten van het online shoppen toch een persoonlijke winkelbeleving te maken door onze inhoudelijke kennis en de klantgerichtheid van iedereen die hier werkt. Daarnaast hebben we een fijn en hecht team dat goed samenwerkt en allemaal hetzelfde doel heeft: er voor de klant zijn.

Groei? Uitdaging!

Door de jaren heen is HemdVoorHem.nl uitgegroeid tot een succesvolle webshop. We hebben turbulente jaren gehad: groei brengt heel veel uitdagingen. Is een uitdaging goed opgelost? Dan komt er een nieuwe uitdaging op je pad. Als ondernemer bepaal je zelf of je naar links of rechts gaat. Ga je de verkeerde kant op, dan voel je dat. Ga je de goede kant op, dan volgt er succes. Ik denk dat de combinatie van mijn eigenwijsheid in combinatie met gedreven, positieve medewerkers een groot onderdeel is van ons succes. Ik ben het meest trots op iedereen die met volle passie aan HemdVoorHem.nl werkt. Dat zijn uiteraard de eigen medewerkers maar ook de zzp’ers.

Volg je gevoel en passie. Als je dan ook nog behoorlijk eigenwijs bent, bezit je volgens mij hele mooie eigenschappen voor een ondernemer. Toch moet je ook weten waar je grenzen liggen. Ik weet nu bijvoorbeeld dat alleen hard werken geen zin heeft. In de eerste tweeënhalve jaar ben ik bijvoorbeeld helemaal niet op vakantie geweest, terwijl ik nu weet dat er even tussenuit gaan juist een helder hoofd, nieuwe ideeën en nieuwe inzichten oplevert.

De komende 10 jaar

De afgelopen jaren waren zo gaaf en er zijn nog zoveel ideeën en verbeterpunten dat ik denk dat de volgende 10 jaar ook zo voorbij vliegen! We zijn nu druk bezig met de voorbereiding voor het uitbreiden van HemdVoorHem.nl met broeken en ook voor de dames zijn we bezig met het opstarten van HemdVoorHaar.nl, wordt dus vervolgd! Altijd in beweging, nooit saai.