(Her)waardering van de aarde staat centraal in SS24 volgens Jan Agelink

“Er is opnieuw veel aan de hand”, begint Jan Agelink van Buro Jantrendman zijn trendseminar voor lente-zomer 2024. We kunnen het niet onder stoelen of banken steken: er is veel gaande. Een oorlog die al bijna tien maanden bezig is en piekende inflaties om maar een paar voorbeelden te noemen. De trendseminar belicht diverse consumententrends en thema’s die de huidige, onzekere tijd representeert. FashionUnited woonde ‘The ABC of Futureland’ bij en selecteert enkele highlights.

Het eerste thema ‘friend of the land’ draait om het (her)waarderen van de planeet waarop we leven. Volgens Agelink bevinden we ons in een tijdperk waarin mens, natuur en technologie samen een nieuwe balans moeten creëren. “We mogen onze handen in de aarde steken”, aldus Agelink. Waar komt dat in terug? In hergebruik en een vintage look. Loewe bracht bijvoorbeeld een collectie uit waar planten uit groeien. Daarmee wilde hij laten zien hoe mooi de aarde is en welke materialen meer gebruikt moeten worden om bijvoorbeeld kleding te produceren. “We moeten meer materialen gebruiken die CO2 hebben opgenomen. Dat was de boodschap en die komt in deze collectie heel duidelijk naar voren”, vertelt Agelink.

Credit: Loewe SS23, beeld via Catwalkpictures

Credit: Loewe SS23

Een ander trendbeeld dat in dit thema naar voren komt is het combineren van het hedendaagse en een vintage look. Het mag gezien worden dat het patchwork op elkaar is geplakt en dat vintage over het hedendaagse gedragen wordt. Het doet denken aan folklore-achtige patches. “Kleurcombinaties van het hedendaagse en vintage bij elkaar die iets heel eigen geven”, ziet Agelink. “Het lijkt erop dat het tijdperk is aangebroken waarbij we geen spullen meer wegdoen omdat we ze zo persoonlijk maken.” Dit alles komt samen in een kleurenpallet van aardetinten, roze en donkerblauw.

SS24 volgens forecaster Jan Agelink: met de handen in de aarde

Een thema wat hierop aansluit is ‘wasteland’. Het thema staat tegenover het ‘friend of the land’-thema. De boodschap ‘alles komt goed’ wordt losgelaten en wordt nagebootst in een grijs-zwart kleurenpallet. Het thema verwijst naar de catwalkshow van Balenciaga in Parijs. Modellen liepen daar door een modderpoel. Het omschrijft volgens Agelink de drijfveer om uit de modderpoel te stappen en op zoek te gaan naar de waarheid. “We moeten down-to-earth gaan”, aldus Agelink. Het geeft een vrij agressieve weergave van hoe Demna, creatief directeur bij Balenciaga, de toekomst ziet. Tegelijkertijd heeft zijn visie ook iets surrealistisch door de boa’s die de modellen tijdens de show droegen.

Credit: BALENCIAGA, DESFILE DE PRESENTACIÓN DE LA COLECCIÓN PRÊT-À-PORTER PARA HOMBRE Y MUJER PARA VERANO 2023

Credit: BALENCIAGA, DESFILE DE PRESENTACIÓN DE LA COLECCIÓN PRÊT-À-PORTER PARA HOMBRE Y MUJER PARA VERANO 2023

Credit: BALENCIAGA, DESFILE DE PRESENTACIÓN DE LA COLECCIÓN PRÊT-À-PORTER PARA HOMBRE Y MUJER PARA VERANO 2023

Een modemerk dat de huidige realiteit verwerkt in kleding is het Oekraïense modemerk Ksenia Schaider. Het modemerk voegt modelabels toe die voorzien zijn van een qr-code die een audiofragment laat horen van de situatie waarin het kledingstuk gemaakt is. Zo is er bijvoorbeeld het luchtalarm uit Kyiv te horen.

Het volgende thema gaat over energie. De trendforecaster ziet dat modemerken energie aan het visualiseren zijn. Dat wordt gedaan door net-niet kleuren en transparantie. Daarnaast laten strepen de vibratie van energie zien. In de mode wordt dat gekenmerkt door doorschijnende kleding, knitwear met grotere gaten en door kledingstukken die de aura nabootsen.

Credit: SILHOUETTEN UIT DE LAATSTE COLLECTIE VAN SIMONS' EIGEN MERK. BEELD: RAF SIMONS SS23

Het laatste thema gaat over de futuristische wereld en de huidige wereld met elkaar combineren. Er wordt levendigheid in dit thema gebracht door veel kleur en ‘kronkelende’ lijnen. Felle kleuren zoals geel, oranje, fuchsia en turquoise spelen hierin een grote rol. Het was al te zien tijdens de modeshow van Louis Vuitton voor de lente-zomer-collectie 2023. Bij het Louvre werd een flipperkast-baan gerealiseerd waar de modellen overheen liepen. Het futuristische kwam daar al terug in de grote surrealistische vormen. De felle kleuren arceren de levendigheid en het optimisme.

Credit: LOUIS VUITTON SS23, VIA LOUIS VUITTON

Credit: LOUIS VUITTON SS23, VIA LOUIS VUITTON

Credit: LOUIS VUITTON SS23, VIA LOUIS VUITTON

Dit zijn de modethema’s voor SS24 volgens Jan Agelink

Alle vier de thema’s vormen samen een representatie van hoe consumenten zich willen opstellen. De één zoekt een manier om de aarde te redden, terwijl de ander denkt dat de wereld niet meer te redden is. Er lijkt een nog grotere behoefte te ontstaan aan een ‘droomwereld’ die men kan vinden in de digitale wereld. Er ontstaat een mix van de huidige en futuristische wereld door surrealistische vormen toe te voegen aan het modebeeld- een allesomvattende omschrijving voor SS24 als het aan Agelink ligt. Voeg daar nog de elementen circulariteit, vintage en waardering nog aan toe om het plaatje compleet te maken. Agelink voorspelt dat consumenten klaar zijn om items eigen te maken en geen afstand meer nemen van hun eigen gemaakte product. “Het mag gezien worden dat er ‘geknipt en geplakt’ is, dát maakt een item juist zo uniek”, benadrukt Agelink.

Of men nu inspiratie haalt uit de vrolijke ‘feel good’-thema’s of juist de thema’s waarbij gezocht wordt naar de kritische waarheid, er is in ieder geval genoeg inspiratie uit te halen om mee aan de slag te gaan voor het SS24-seizoen.