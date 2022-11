Herenkleding merk Dstrezzed legt focus op denim

Dstrezzed legt nog meer de focus op denim in zowel hun collecties als marketing uitingen. In de huidige collectie overtreffen zij zichzelf als het op denim aankomt. Traditioneel is waar Dstrezzed niet voor kiest, dat is te saai, dus wordt er altijd voor een eigentijdse look en feel gezorgd.

Het herenkleding merk geeft hierover het volgende aan:

‘Denim is onze core, onze passie. Sterk, veelzijdig en tijdloos. Al meer dan 100 jaar is denim een garderobe-held en ook nog in de honderden jaren die komen. Of je nu ‘papa-dag’ hebt, een biertje gaat drinken met de jongens of probeert te scoren in de club… Onze denim collectie geeft je het gevoel dat alles mogelijk is.’

Volgende zin mag naar het volgende aangepast worden, klopt niet helemaal:

Het idee achter 'Dstrezzed' is precies hoe het klinkt: Don’t stress. Hun iconische achthoekige logo is een symbool voor oneindigheid en staat voor de eindeloze verbinding als ‘brothers’.

Beeld: Dstrezzed

Beeld: Dstrezzed

Meer over Dstrezzed:

Dstrezzed is gebouwd op een ‘brotherhood’ die gelooft dat het leven een avontuur is waar we allemaal het beste van moeten maken. De ‘community’ is gedurfd, rebels, altijd authentiek en geloven dat genieten van de goede dingen in het leven makkelijk is in kwalitatieve en comfortabele kleding. Al meer dan 10 jaar maakt Dstrezzed herenkleding voor de moderne ‘gents’ van deze wereld.

Het idee achter 'Dstrezzed' is precies hoe het klinkt: Stress niet en hun iconische achthoekige logo is een symbool voor oneindigheid en staat voor onze eindeloze verbinding als ‘brothers’.

Benieuwd naar de denim van Dstrezzed? Kijk dan hier.

Beeld: Dstrezzed