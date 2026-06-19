Herenmode in de hitte: de streetstyle van Pitti Uomo

Pitti Uomo is van oudsher de onofficiële aftrap van het herenmodeseizoen en brengt ook deze editie het internationale modepubliek samen in Florence. Als vast punt op de herenmodekalender combineert de beurs presentatie en enscenering als geen ander format en zet daarmee vroeg in het jaar de stilistische toon voor komende collecties en streetstyle-discussies. De zomereditie heeft haar eigen, specifieke omstandigheden: Florence in juni betekent vooral intense hitte.

Dit jaar stegen de temperaturen opnieuw tot boven de 35 graden, maar het publiek leek onverstoorbaar. Buiten de beurshallen werd duidelijk dat stijl en zomerhitte elkaar niet hoeven uit te sluiten.

De sfeer van de jaren zeventig

Wijde broeken met uitlopende pijpen, brede revers, open kragen en stoffen in crèmewit, mosterdgeel en diep marineblauw: de invloed van de jaren zeventig was dit jaar duidelijk voelbaar op het beursterrein van Pitti Uomo. De verwijzingen voelden minder als bewuste retro-invloeden, maar pasten naadloos in de huidige verhoudingen en combinaties.

Streetstyle Pitti Uomo Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Zo zagen we een crèmekleurig double-breasted pak met een open hemd en brede revers op een flared broek, en een mosterdgeel linnen pak, aangevuld met een shopper met zigzagpatroon. Een must-have was de opengeknoopte hemdkraag, gedragen over de revers van het pak. De silhouetten deden denken aan de ontspannen elegantie van dat decennium, zonder te vervallen in overdreven nostalgie.

Extra zonneschijn

Geel was op de Pitti Uomo van dit jaar niet slechts een sporadisch accent, maar een terugkerend kleurthema. Van diepe mosterdtinten tot lichte pastels, de kleur was aanwezig in verschillende intensiteiten en combinaties. De kleur was zichtbaar als compleet linnen pak, maar ook als gestreept camp shirt of als lichtgeel jack over een wit T-shirt.

Streetstyle Pitti Uomo Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Korte broeken

Pitti Uomo staat nog steeds bekend als een van de meest traditionele evenementen, gespecialiseerd in kleermakerskunst, vooral wat streetstyle betreft. Dit jaar gaf de hitte echter nieuwe impulsen, waardoor de korte broek de onofficiële dresscode werd.

Streetstyle Pitti Uomo Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Slechts weinig bezoekers kozen direct voor jorts of klassieke sportshorts. De korte broek werd voornamelijk gecombineerd met gestructureerde bovenstukken. Denk aan een linnen colbert met een donkere short, een chore coat over een korte broek met witte sokken en sandalen, of een linnen pak met patroon en een bijpassende bermuda.

Denim trotseert de hitte

Zelfs bij zomerse temperaturen was denim-on-denim een terugkerend beeld op de Pitti Uomo van dit jaar. De monochrome look werd vaak gecombineerd met accessoires die voor afwisseling zorgden.

Streetstyle Pitti Uomo Credits: ©Launchmetrics/spotlight

We zagen onder andere een bordeauxrode das met paardenmotief over een denim overhemd, en een spijkercolbert met een das met patroon en meerdere pins op de revers. Een rode pillbox-hoed van een bezoekster zorgde voor een duidelijk kleuraccent tegen het doorlopende blauw.

De man heeft alles bij zich

Naast kleding en schoenen kwamen dit seizoen ook tassen naar voren als een volwaardig stijlelement voor mannen. De selectie varieerde van een documententas van gepatineerd leer met een zorgvuldig opgerolde ‘Gazzetta dello Sport’ erop, tot een bedrukte katoenen shopper en een ruime, cognackleurige leren tas, groot genoeg voor elke eventualiteit.

Streetstyle Pitti Uomo Credits: ©Launchmetrics/spotlight