Herenmode Trends Lente/Zomer 2023: Denim

Voor het lente/zomerseizoen van 2023 investeren veel ontwerpers van mannenmode in de denimsector, waarbij ze een diversiteit aan producten met veel verschillende soorten afwerkingen laten zien. Ze zorgen ervoor dat jeans, jasjes en shirts aansluiten bij hun specifieke merkcodes. FashionUnited selecteert de tien beste looks van de modeshows in Londen, Milaan en Parijs.

Marcelo Burlon County of Milaan

Beeld via: Marcelo Burlon County Of Milan SS23

Dit was de tiende verjaardagsshow van Marcelo Burlon. De modellen lopen op een technobeat en dragen een eclectische mix van stijlen, waaronder pakken met patches en sportkleding met franjes. Er is ook veel denim. Looks 15, 16 en 17 zijn uitgevoerd in een unieke licht gewassen denim met daar overheen nog lichtere gerafelde denim patches.

Craig Green

Beeld via: Craig Green SS23

Tussen alle genderfluid ontwerpen, utility-wear en 'gorpcore' in lichtblauwe tinten en eigenzinnige add-ons, zijn twee 'double denim' looks te zien. Look 18 van Graig Creen is een strak duo bestaande uit een mouwloze tanktop en jeans met een ontspannen pasvorm. De top is versierd met een opgestikte zak met een oversized zeilring.

Dolce & Gabbana

Beeld via: Dolce & Gabbana SS23

Voor hun SS23 collectie, neemt het ontwerpduo Dolce & Gabbana een duik in hun uitgebreide archief, waarbij ze stijlen uit de late jaren 1990 en vroege jaren 2000 in ere herstellen. Verschillende looks zijn een eerbetoon aan hun muze op het gebied van mannenmode: David Beckham. Er komen meerdere oversized denim jeans voorbij. Zo bestaat look 39 uit een stonewashed jeans met een ontspannen pasvorm, scheuren en patches, gecombineerd met een T-shirt met logo en riem, ongebonden sneakers, motorhandschoenen en gebedssnoeren.

DSquared2

Beeld via: Dsquared2 SS23

De SS23-collectie van Dean en Dan Caten voor DSquared2 is geïnspireerd door de surfcultuur en het Jamaica van de jaren 1970, in samenwerking met de Bob Marley Foundation. Look 18 is een patchwork mouwloos vest en relaxte jeans, gedragen over een polo in Rastafari-geïnspireerde kleuren.

Givenchy

Beeld via: Givenchy SS23

Matthew Williams, creatief directeur, presenteert voor Givenchy een collectie met veel logo's, sport- en streetwear en een vleugje denim. Look 7 bestaat uit een ontspannen denim jorts (een spijkerbroek tot op de knie) met opgestikte zakken, gecombineerd met een effen wit T-shirt en een hoofdband/bivakmuts- hybride met logo.

JW Anderson

Beeld via: JW Anderson SS23

De JW Anderson collectie voor SS23 zit vol met denim silhouetten, met verschillende afwerkingen, van donker tot licht tot vervaagd en gescheurd. Look 1 bestaat onder andere uit een jeans met het soort lage tailleband dat hij vorig seizoen begon te tonen, gecombineerd met een rood gestreept T-shirt met lange mouwen.

Prada

Beeld via: Prada SS23

Voor hun SS23 herencollectie tonen Prada en Raf Simons een verscheidenheid aan stijlen, van pakken tot leren shorts gemixt met gestreepte truien en geruite jassen. Looks 31 tot en met 34 bestaan uit denim-op-denim outfits: jeans met rechte pijpen of korte broeken gecombineerd met ingestopte 'shackets'.

Bianca Saunders

Beeld via: Bianca Saunders SS23

De Brits-Jamaicaanse ontwerper Bianca Saunders presenteert in Parijs het soort vloeiende en minimalistische kleermakerswerk waar ze bekend om is geworden. Look 3 is een 'Canadese smoking': een boxy jasje met rits, gecombineerd met een jeans met gedraaide naden.

Y/Project

Beeld via: Y/Project SS23

Glenn Martens' collectie voor Y/Project bestaat voor een groot deel uit denim en laat zich inspireren door een speelse kijk op tradities, die zo kenmerkend zijn geworden voor de stijl van de ontwerper. Look 5 bestaat uit een paar mid-washed denim jeans onder een T-shirt met lange mouwen en een print van een spijkerbroek met een riem aan de onderkant om een illusie-effect te creëren.

TAAKK

Beeld via: TAAKK SS23

De Japanse ontwerper Takuya Morikawa toont zijn collectie voor Taakk voor de tweede keer tijdens Paris Fashion Week. Look 7 bestaat uit een overhemd in westernstijl en jeans in versleten en gerafeld licht gewassen denim.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking van het Engels naar het Nederlands: Eugenia Melissen Ferrer.