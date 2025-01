Herfst/Winter 2025: MOS MOSH herdefinieert heritage-stijl met moderne, preppy luxe

Voor herfst/winter 2025 nodigt MOS MOSH je uit om jezelf onder te dompelen in een herfstsfeer waar layering, textuur en traditionele heritage-elementen samenkomen met een diep, dramatisch kleurenpalet, spelend met hints van helderblauw en -groen, voor een nodige lichtheid.

Ontspannen luxe met preppy details

De collectie combineert stadse en landelijke elementen met een gevoel van ontspannen luxe die het natuurlijke ritme van het seizoen eert. We duiken diep in de preppy details - van klassieke preppy kragen en college strepen tot moeiteloze layering in de styling. De layering komt ook tot leven in het samenspel van flanel, corduroy en wol - texturen die authenticiteit en comfort in elke look ademen. We leunen op klassieke items met een moderne twist die veel zegt over persoonlijke stijl.

Met deze collectie wordt persoonlijke styling essentieel en maakt het verschil, waarbij de ware persoonlijkheid van de drager wordt vastgelegd met subtiele maar krachtige keuzes. We omarmen de volledige herfstbeleving, grijpen de natuurlijke elegantie van het seizoen en laten elementen uit het verleden en heden samensmelten. Een collectie gedefinieerd door de sfeer van frisse dagen en zacht gloeiende middagen, persoonlijk karakter en een werkelijk onderscheidend gevoel voor stijl.

HW25 Credits: MOS MOSH

MOS MOSH AW25 op Modefabriek en SCOOP International

MOS MOSH presenteert hun HW25-collectie op Modefabriek en SCOOP International.

Modefabriek: 26 - 27 januari

26 - 27 januari SCOOP International: 9 - 11 februari