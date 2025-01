Herfst/Winter 2025 van GAS: tijdloze denim en seizoen must-haves

De GAS Herfst/Winter 2025 collectie viert de authentieke essentie van het merk: denim. Deze iconische en tijdloze stof, de kern van de merkidentiteit, domineert de collectie en omarmt tegelijkertijd nieuwe inspiraties die variëren van Britse stijl tot varsity-esthetiek.

Het GAS-archief blijft een onuitputtelijke bron van inspiratie en creatieve innovatie. De campagne die in de jaren 2000 in de straten van Londen werd gefotografeerd inspireerde het Britse thema van deze collectie: leren jacks en denim, sleutelspelers van urban imagery, versmelten tot een perfecte balans van nonchalante elegantie en kosmopolitische vibes. Deze fusie heeft geresulteerd in een gedurfde maar verfijnde collectie die iconen uit het verleden herinterpreteert om ze actueel en relevant te maken.

De heritage-lijn van het merk, met zijn iconische labeling, brengt een eerbetoon aan de roots van GAS door enkele van de meest representatieve stukken uit het archief nieuw leven in te blazen. Denim jacks, flanellen en denim western shirts, T-shirts en sweatshirts met logo's uit de jaren 90, accessoires en authentieke wassingen belichamen een stilistische evolutie die, terwijl ze naar de toekomst kijkt, diep verbonden blijft met haar geschiedenis en tijdloze authenticiteit.

Denim blijft het kloppende hart van de collectie, maar breidt zich verder uit naar de kledinglijn: shirts, broeken en de binnenvoering van puffers zijn voorzien van denimtexturen en -details, waarmee de authentieke en onderscheidende identiteit van GAS wordt benadrukt. Aanvullend hierop is er een speciale lijn, GAS Soft Tailored, waar zachte tailoring samenkomt met iconische details uit de essentie van GAS. Ontspannen en veelzijdige silhouetten worden verrijkt met denim accenten, waardoor het concept van alledaagse tailoring opnieuw wordt gedefinieerd met een eigentijdse en gedurfde aanpak.

De collectie heeft een warm en verfijnd kleurenpalet, waarbij bruin-, oker- en beigetinten worden gecombineerd met accenten van mosterd en bordeauxrood. Britse inspiratie komt naar voren in klassieke patronen zoals Prince of Wales en micro-ruitjes in wollen jassen en getailleerde pakken, terwijl Argyle-breigoed wordt gemoderniseerd met gedurfde ontwerpen. Corduroy in jacks en shirts voegt tijdloze Britse authenticiteit toe. De bovenkleding omvat varsity-stijl leren jacks, corduroy bombers, shearling items, gewatteerde puffers en de veelzijdige omkeerbare Dendy Double, die erfgoed combineert met een moderne stijl. Breigoed benadrukt naadloze technologie voor comfort, met premium stoffen zoals kasjmiermixen, lamswol, alpaca en katoen-wolmixen voor verfijning en variatie.

Bij overhemden worden western cuts die een robuuste, authentieke touch toevoegen, gecombineerd met preppy stoffen, terwijl T-shirts en fleeces opvallen met urban graphics geïnspireerd door Londense subculturen.

GAS ONE

De GAS ONE-lijn, ontworpen met een one-look-fits-all benadering, is het resultaat van nauwgezet pasvormonderzoek om kledingstukken te garanderen die zich op natuurlijke wijze aanpassen aan alle genders. Elk stuk is zorgvuldig vervaardigd om zowel gestructureerde silhouetten als zachtere lijnen te versterken, en biedt een gebalanceerde en comfortabele pasvorm die is afgestemd op de toenemende veelzijdigheid van hedendaagse garderobes. De kledingstukken van de GAS ONE-lijn zijn ware must-haves: een cardigan met maxi-borduursel, een mouwloze V-hals pullover, een geborduurd T-shirt en een geplooide broek. Allemaal met een relaxte en veelzijdige pasvorm, verrijkt met varsity-geïnspireerde details. Elk item is ontworpen om naadloos te integreren met elke stijl, waardoor een combinatie van functionaliteit en design wordt geboden.

Denim Collectie

De denimlijn is verdeeld in drie hoofdcategorieën: Performance, Authentics en Specials.

Performance. Deze selectie bevat high-performance stoffen die zijn ontworpen om stretch, herstel en een perfecte pasvorm te garanderen in skinny en slim fit modellen. Iconische fits zoals Albert, Sax, Britty Up, Star en Beth bieden comfort en stijl, met behoud van uitzonderlijke functionaliteit voor diegenen die op zoek zijn naar veelzijdige, eigentijdse denim.

Met de nadruk op de authenticiteit van denim, biedt deze selectie rigide of comfort-stretch stoffen in vintage-geïnspireerde stone-washed afwerkingen die een tijdloze esthetiek oproepen. De pasvormen variëren van slim fit tot regular fit tot wijd, met behoud van een retro-allure die doet denken aan denimklassiekers met een moderne twist.

Deze selectie introduceert seizoensgebonden nieuwigheden met denim die wordt gekenmerkt door innovatieve wassingen, nieuwe pasvormen en gewichten die de huidige trends weerspiegelen. Het bevat de meest experimentele stukken van de collectie in zowel pasvormen als wassingen.

De heritage-lijn van het merk, met zijn iconische labeling, brengt opnieuw een eerbetoon aan de roots van GAS door enkele van de meest representatieve stukken uit het archief nieuw leven in te blazen. Denim jacks, western shirts en authentieke wassingen belichamen een stilistische evolutie die, terwijl ze naar de toekomst kijkt, diep verbonden blijft met haar geschiedenis en tijdloze authenticiteit. De Daddy-set, met het nieuwe Daddy Jacket en zijn tegenhanger Miv Jacket, combineert mosterdkleurige geruite flanel, Cornely-borduursel en teddyvoeringen. Het Den Shirt, met een western cut en schuine zakken, en de rinse-wash denim LACE maken de look compleet, een must-have voor een look die authenticiteit combineert met verfijning.

Voor mannen wordt het aanbod uitgebreid met een reeks klassieke skinny en slim fit modellen, verkrijgbaar in diverse wassingen van rinse tot medium blauw en lichtere tinten. De TAR-set, ook afkomstig uit het archief van het merk, is geüpdatet met eigentijdse details.

Onder de nieuwe toevoegingen introduceert indigo velvet, een corduroy denim velvet in het Albert-model en de nieuwe chino Endri, een frisse mix van tailoring en casual stijl, benadrukt door details zoals plooien en AMF-stiksels.

Drie coated denim items met een leerachtige afwerking verrijken de collectie verder: de Alma Dress, de Lix Skirt midi en de Star G Bootcut, die elegantie naadloos combineren met een onderscheidende uitstraling. Seizoensgebonden stoffen omvatten warm touch, voor een knus gevoel van warmte en comfort, perfect om het seizoen te doorstaan zonder in te boeten aan stijl.

De nieuwe Stany-modellen, verkrijgbaar in laserbehandelde versies, hebben rauwe randen aan de taille en een eigentijdse, rauwe esthetiek, met relaxte pasvormen en een gedurfde, verfijnde look.

Tot slot is de Kiara-puffer, volledig gemaakt van denim canvas, een uniek stuk, perfect te combineren met jeans in medium en lichtblauwe wassingen.

De Raw Heritage Capsule: Een Uniek Experiment in Denim

De Raw Heritage capsule, het vlaggenschip van de FW25-collectie, vertegenwoordigt een gedurfde en experimentele aanpak in de wereld van denim, een sector waarin GAS zich blijft bewijzen als een speler met uitgebreide knowhow. Het is een authentieke viering van de roots van het merk, geherinterpreteerd op een eigentijdse manier door middel van archiefdesigns, innovatieve stoffen en zorgvuldig vervaardigde details.

Ontworpen voor een exclusief publiek – met tier 0 en 1 referenties – richt deze capsule zich op klanten die op zoek zijn naar onderscheidende producten, verfijnde designs en een premium prijspositionering. Onder de belangrijkste stukken van de capsule, die zich duidelijk onderscheidt van de reguliere collectie:

Raw Denim Overalls voor Dames en Heren: Gemaakt van 12-ounce ungewassen denim, geïnspireerd op Japanse workwear, voor een authentieke en compromisloze look.

Gemaakt van 12-ounce ungewassen denim, geïnspireerd op Japanse workwear, voor een authentieke en compromisloze look. Denim Rinse Jacket: Een rinse-wash denim jack met een comfortabele pasvorm, verrijkt met workwear details zoals metalen rivets en mosterdkleurige binnenvoering.

Een rinse-wash denim jack met een comfortabele pasvorm, verrijkt met workwear details zoals metalen rivets en mosterdkleurige binnenvoering. Denim Rinse Broek: Rinse-wash denim broek, gekenmerkt door plooien aan de voorkant en getailleerde zakken, perfect voor een verfijnde en eigentijdse stijl.

Rinse-wash denim broek, gekenmerkt door plooien aan de voorkant en getailleerde zakken, perfect voor een verfijnde en eigentijdse stijl. Dames Bustier Jumpsuit: Een uniek stuk dat het silhouet van een korset combineert met de functionaliteit van een overall, voor een gedurfd en vrouwelijk design.

Een uniek stuk dat het silhouet van een korset combineert met de functionaliteit van een overall, voor een gedurfd en vrouwelijk design. Vintage Old Leather Jacket voor Dames en Heren: Een zwart leren jack, recht uit het historische archief van het merk, synoniem voor tijdloze stijl en persoonlijkheid.

Deze capsule zet een nieuwe standaard voor GAS, met de nadruk op creativiteit en innovatie, terwijl het stukken aanbiedt die de traditie vieren zonder de behoeften van een eigentijds en verfijnd clientèle uit het oog te verliezen.

GAS bevestigt zijn identiteit en voortdurende inzet voor het creëren van kledingstukken die voorbijgaande trends overstijgen, met de focus op tijdloze elegantie die denim viert als een symbool van innovatie, traditie en het kloppende hart van het merk. Het resultaat is een complete en veelzijdige garderobe die eigentijdse stukken combineert met tijdloze, op erfgoed geïnspireerde items - perfect voor diegenen die op zoek zijn naar een premium casual stijl met een gedurfd en authentiek karakter.

Pitti Uomo

Geïnteresseerd in de GAS FW25 collectie? GAS is aanwezig op de Pitti Uomo beurs in Florence op 14 januari.