Herfst/Winter collectie 2025 – The Clothed premium basics

Een Omschrijving van Elegantie en Duurzaamheid

De Herfst/Winter Collectie 2025 is een ode aan de schoonheid van het seizoen, waarbij een verfijnde balans wordt gevonden tussen rijke kleuren, hoogwaardige materialen en tijdloze ontwerpen. De collectie is opgebouwd rond vier zorgvuldig samengestelde kleurprogramma’s die de sfeer van de herfst en winter perfect vangen. Elk kleurthema wordt versterkt door een mix van duurzame materialen, innovatieve afwerkingen en prachtige breisels, waardoor een veelzijdige en stijlvolle garderobe ontstaat.

De collectie zet sterk in op duurzaamheid, met een breed scala aan natuurlijke materialen.

Een belangrijke groep is onze bekende Cupro, een zijdezachte en plantaardige vezel, wordt toegepast in vloeiende jurken, broeken en leuke bombers en blazers, terwijl innovatieve gerecyclede materialen zorgen voor een duurzame en milieuvriendelijke twist. Breisels spelen zoals altijd een prominente rol , van grove structuren tot verfijnde patronen, en bieden comfort en stijl in één zoals je van The Clothed mag verwachten.

Credits: The Clothed

Het kleurenbeeld van de vier programma’s ‘Practical Neutrals’ bestaat uit tijdloze kleuren, zoals:

Olive en Ivy green.

Perfectly Pale, Dark brown met de accenten Brons en Sunbrown.

Navy, Grey melange en port als accent kleur

Moongrey, Kit en Winery als accent kleur.

Het hele pallet draait om een rustig en luxe gevoel. Geraffineerde glans, gedempte materialen en ingetogen kleuren benadrukken een duurzamere kijk op mode. Het kleurenpalet leent zich dan ook goed voor ‘investment pieces’, duurzame aankopen en instant klassiekers.

Credits: The Clothed

Laat u verassen en bezoek onze stand op de Modefabriek nummer 610 of neem contact op met onze sales:

Netherlands

Claud agency

Claudi Hooymayers

+31 6-13090983

Amsterdam labels

Linda Boccara

+31 6 53932410

Waterhouse

Rik van Kessel

+31 6 54788580

Germany

Mode Agentur Monika Gutbrod

Monika Gutbrod

+49 0 8937968030