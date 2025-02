Herinneringen, bescherming en kracht: De hoogtepunten van de Berlijnse Modeweek

De Berlijnse Modeweek werd gekenmerkt door een beklemmend gevoel, maar ook door veel hoop. Terwijl de wereld wordt gekenmerkt door crises en onzekerheid, kijken ontwerpers voor het herfst/winterseizoen 2025 terug naar een andere tijd en wiegen ze zich zo, althans voor even, in zorgeloosheid en harmonie. Andere merken verwerken ondertussen misschien hun eigen ervaringen en leiden met een duistere collectie een zelfhelend proces in. Een overzicht van de hoogtepunten en dieptepunten.

Van het spoor naar de racebaan

Haderlump transporteert zijn gasten naar een S-Bahn-depot in de Berlijnse wijk Schöneweide, waar tussen de treinen een halte is gebouwd. Het label vertelt de individuele verhalen van reizigers die elkaar ontmoeten en althans een moment met elkaar delen. De collectie maakte ook een tijdreis naar het midden van de 20e eeuw, toen klassieke looks met hoeden en rokkostuums het straatbeeld kenmerkten. Asymmetrische snitten, lagen en stukken van verschillende lengtes en breedtes creëren nieuwe silhouetten. Details zoals een fluitje aan een zilveren ketting in combinatie met een vest verwijzen naar het karakter van een conducteur.

Geïnspireerd door de racebaan en snelle bolides brengt Colrs een stukje zomer en Italiaanse lichtheid naar Berlijn. De ontwerper brengt de “effortloze coolheidsfactor” van de voormalige Fiat-baas Gianni Agnelli en het zelfvertrouwen van coureurs uit de jaren ‘50 zoals Stirling Moss en Juan Manuel Fangio op de catwalk. Details van autoraces zoals de ruiten van de finishvlag en een autologo komen samen met nonchalante pakken en truien die losjes over de schouders worden gegooid. Het concept wordt afgerond door Italiaanse opschriften als “Ciao Bella” en verwijzingen naar verschillende Italiaanse metropolen.

Moederlijke bescherming

Marie Lueder laat haar gasten onderduiken in een mythische wereld die door design in verbinding staat met de moderniteit. De in Hamburg geboren ontwerpster verenigt de gewaden van middeleeuwse personages en fabelwezens met actuele sport- en werkkleding. In de huidige collectie “The Shell” onderzoekt ze ook archetypen van de 21e eeuw, zoals de hooligan of decadente romanticus, staat er in de shownotes. Zo komen ridderpakken, narrenschoenen met gebogen punt samen met mesh tops, shirts en werkkleding. Wandtapijten uit de 19e eeuw en kunstzinnige gordijnen maken ook deel uit van Lueders werk, die zowel in het set design als in de collectie zijn geïntegreerd. Ook lijken weerwolven een bijzondere plaats te hebben gevonden. Ze werden opgeroepen door kunstbont en styling-elementen zoals lange, gebogen nagels en “bloederige” tanden.

Clara Colette Miramon nodigt het publiek op zondag uit in de St. Thomaskerk in de wijk Kreuzberg. Centraal in haar collectie “Maria heeft geholpen” staat de heilige Maria en de kracht, toewijding en veerkracht van een moeder. Bij Miramon wordt ze opnieuw geïnterpreteerd als een “coole Goth Mom” en gehuld in zwarte fluwelen jurken en kunstbont, die samenkomen met puffer jackets, korsetten en een borstplaat. De ontwerpster brengt ook details zoals versieringen van de kerkgevel als detail in de halslijn van jurken. Kleurtechnisch zette de collectie vooral in op zwart, aangevuld met enkele accenten zoals bordeauxrood.

Ook bij Richert Beil staat moederlijke zorg, ofwel de emotionele en fysieke uitputting die daarmee gepaard gaat, centraal. In de Fichtebunker, die in de Tweede Wereldoorlog moeders en hun kinderen bescherming moest bieden, klinken wazige kinderstemmen en dan het gekrijs van een baby. Daarbij loopt een duistere collectie, die wordt gekenmerkt door veel zwart, latex en lederlook. Cocooning, het verpoppen, lijkt daarbij een belangrijke rol te spelen. De modellen worden gedeeltelijk omhuld door de stukken en ook het hoofd is ingepakt door nauwsluitende kapjes en verlengde silhouetten – zoals een shirt dat over het haar is geknoopt. Verschillende lagen versterken dit idee.

Het Berlijnse merk GmbH, dat na vele shows in Parijs voor de tweede keer in zijn thuisstad laat zien, heeft zich voor herfst/winter 25 laten inspireren door zijn eigen verleden. Het ontwerpduo Benjamin Huseby en Serhat Isik heeft in de herinneringen aan eerdere shows en in het archief gezocht naar ideeën uit een tijd waarin de wereld minder bedreigend en stabieler leek dan nu, zo staat er in de shownotes. Daardoor krijgen ook elementen en looks die in voorgaande collecties misschien minder centraal stonden, een nieuw podium.

De ontwerpers zochten ook troost in de werken van de Noorse dichteres Gunvor Hofmo, die wordt gekenmerkt door verlies, isolatie en melancholie. Maar ook gratie en elegantie maken deel uit van de FW25-collectie, waarbij Huseby en Isik zich hebben laten inspireren door hun in pakken geklede vaders. De collectie speelt met de silhouet van het pak, laat soms de schouders vrij en vult het aan met details zoals kunstbont. Ook spelen outerwear-stukken zoals wijde mantels en sportieve bomberjacks een rol. Het merk verenigt nauwsluitende stukken zoals strakke broekpakken met wijde bovenkleding en creëert zo verschillende silhouetten. Pakken steken ook uit onder een licht tule-overgooier, waardoor een spannende dynamiek van de materialen ontstaat.

Vrolijk debuut van Andrej Gronau

Andrej Gronau verdwaalt voor zijn Berlijnse debuut ook in herinneringen. Voor FW25 houdt hij zich bezig met kitsch, die hem aan huis herinnert, legt de ontwerper na de show uit. De wanddecoratie van zijn oma, het lametta van het afgelopen kerstfeest en de schatten van rommelmarkten interpreteert hij in een kleurrijke collectie, waarbij niet alleen een groot kleurenpalet, maar ook patronen zoals strepen, sterren en bloemen en materialen op elkaar botsen. De speelse collectie speelt met lagen, volume en details zoals een grote strik die cardigans en truien siert.

