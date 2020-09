Hermès: de rijke historie van het Franse modehuis

Hermès is een van de vele klassieke, Franse merken. Het eeuwenoude luxehuis is bekend van zijn klassieke zijden sjaals en hoogwaardige lederwaren, maar haalde in het verleden ook al vaak het nieuws met innovatieve concepten en verrassende winkelinterieurs. Vandaag wordt in het Normandische Louviers de eerste steen gelegd van een hypermodern productie-atelier voor lederwaren. Ter gelegenheid van deze gebeurtenis duikt FashionUnited in de geschiedenis van het merk en werpt het een licht op de belangrijkste componenten.

Hermès: vakmanschap, verfijning en savoir-faire

Hermès straalt verfijning uit. Het merk houdt stevig vast aan de elitaire uitstraling die bijvoorbeeld Louis Vuitton, eveneens een merk met een lange geschiedenis, vaarwel zei om het grote publiek aan te spreken. Andere sleutelwoorden zijn uitmuntend vakmanschap en savoir-faire.

We kunnen spreken van een heuse Hermès-dynastie. De eerste boetiek, sinds 1880 gevestigd in de Rue du Faubourg Saint-Honoré, maakt onderdeel uit van het erfgoed van deze machtige Franse dynastie en blijft een van de hotspots van Parijse luxe. Het bedrijf begon in 1837 als zadelmakerij, en maakt tot op de dag van vandaag gebruik van ruiterbeelden voor zijn merk, ondanks talrijke wijzigingen in het logo. In 1837 richtte Thierry Hermès een zadel- en tuigfabriek op voor koetsen en taxirijtuigen. Destijds was dat een bloeiende industrie, omdat paarden de meest voorkomende vorm van transport waren. Maison Hermès viel al snel op in de wereld van luxe zadelmakers omdat zij een prijs wonnen op de Wereldtentoonstelling van 1867. Met deze onderscheiding trok het merk een rijke en elitaire klantenkring aan.

In 1878 nam Charles-Émile Hermès het roer over van zijn vader als hoofd van Hermès. Hij breidde de activiteiten uit naar lederwaren: vanaf het einde van de 19e eeuw bood Hermès tassen, buidels en leren zadeltassen voor ruiters aan. De ‘Sac Haut à Courroies’ (letterlijk: ‘hoge tas met riempjes’) die in 1892 uitkwam en waarin ruiters hun laarzen konden opbergen, uiteraard met Hermès-logo bestempeld, was een groot succes. Dit succes betekende dat veel koninklijke families en staatslieden Hermès-producten wilden kopen.

Cult-producten

Een paar producten van Hermès zijn inmiddels ware fenomenen in de luxe-industrie. Elk van deze objecten heeft een eigen geschiedenis, lees hieronder meer.

De Kelly

Het DNA van het huis bestaat in de eerste plaats uit lederwaren, bagage, zadelmakerij, en natuurlijk de handtassen. Deze laatste categorie werd een ijkpunt voor Hermès.

Deze handtas, gemaakt in 1935, is gewoonweg legendarisch. Aanvankelijk heette deze simpelweg ‘Sac de Voyage à Courroies’ (letterlijk: ‘reistas met riempjes’), afgeleid van de beroemde ‘Sac Haut à Courroies’ voor ruiters. Het succes van de Kelly Bag was niet onmiddellijk. Dit kwam eigenlijk pas in 1956, toen actrice Grace Kelly met haar verloofde Prins Rainier en de Hermès-tas verscheen op een foto. Deze foto leidde tot een sterke stijging van de verkoop van de tas. Klanten die op zoek waren naar de tas doopten deze al snel om tot ‘Kelly Bag’. Het is een handtas met een zeer karakteristieke sluiting met twee leren riempjes, voorzien van een klein hangslotje en vier studs aan de onderzijde waardoor hij overal te plaatsen is. Deze Hermès-klassieker is verkrijgbaar in leer, canvas en leer, struisvogelleer en krokodillenleer.

De Hermès ‘carré’

Zijde is symbolisch voor de savoir-faire en de legende van het huis, te beginnen met de mythische carrés. De vierkante zijden sjaals werden in 1929 op de markt gebracht. Ze worden gemaakt in Lyon, het Franse epicentrum van de zijdeproductie, en zijn een combinatie van ambachtelijke savoir-faire met ultra-luxueuze materialen, allemaal gecombineerd met ontwerpen die de Franse ‘chic’ herinterpreteren - we denken aan het model ‘Brides de Gala’, een klassieker die in 1957 werd bedacht en sindsdien voortdurend opnieuw wordt uitgegeven. De carré is typisch voor het oude bourgeois-chique van Frankrijk, en wordt op creatieve wijze toegeëigend door de jongere generatie.

De geuren van Hermès

De Hermès parfum-business blijft een van de meest dynamische. Het eerste parfum, ‘L'Eau d'Hermès’, is een ware legende in de parfumwereld, zoals de Kelly-tas voor handtassen. Deze fascinerende geur werd in 1951 gecreëerd door Edmond Roudnitska, een van de grootste parfumeurs van zijn tijd. Deze unieke geur is geïnspireerd op de geschiedenis en traditie van het huis rond de thema's zadelmakerij en leer. De geur die het afgeeft is er een van soepel leer, verfraaid met hout en kruiden.

De bridge-producten

In de loop van de tijd zijn bij Hermès nieuwe vormen van expressie ontdekt, die evengoed consistent zijn gebleven met de identiteit van het huis. Het ontwikkelen van deze vormen betekent bruggen bouwen naar nieuw vakmanschap en nieuwe producten, waarvan de legitimiteit elk jaar zal toenemen.

De gesp en het bit, kenmerkende symbolen van Hermès, zijn terug te zien in sieraden. De zadelsteek van de zadelmakerij is in lederwaren te herkennen. Leren bandjes worden gekoppeld aan uurwerken, en de patronen van de zijden carrés worden op tafelservies aangebracht.

Hermès omvat een verzameling van 50.000 producten waarvan tweederde ieder half jaar vernieuwd wordt. De groep geeft echter de voorkeur aan het versterken van zijn winkelmanagers. Zij genieten volledige keuzevrijheid bij hun aankopen. Ze beslissen over de mix van producten op basis van het merchandising- en interieurconcept van hun winkel en zorgen er vervolgens voor dat ze hun productassortiment optimaliseren op basis van hun perceptie van de ambities van hun klanten.

Na elke tweejaarlijkse shopping-sessie zijn de verkooppunten van Hermès dus heel verschillend van elkaar. Deze ongelijkheid draagt bij aan de loyaliteit van de nomadische klantenkring van het merk, garandeert het verrassingseffect en maakt een bezoek aan de plaatselijke winkel iedere keer weer tot een bijzondere gebeurtenis.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.FR en is vervolgens bewerkt en vertaald naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.