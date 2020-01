Hermès introduceert nieuwe accessoires-prijs

Modehuis Hermès heeft de handen ineengeslagen met Hyères voor de introductie van Le Prix Hermès, een nieuwe accessoires-prijs. Dat schrijft WWD.

De prijs zal tijdens het Hyères International Festival of Fashion, Photography and Fashion Accessories 2020, gehouden in april, worden uitgereikt aan de beste samenwerking tussen een Hyères-finalist en de Hermès ateliers voor de creatie van een lederen sieraad. De winnaar ontvangt van Hermès een geldbedrag van 20.000 euro.

Tijdens het Hyères Festival in Zuid-Frankrijk wordt jaarlijks de Première Vision Grand Prix-prijs uitgereikt aan één van tien jonge talenten. Ze presenteren hun werk aan een jury bestaande uit modeprofessionals, en de winnaar ontvangt een geldbedrag van 40.000 euro. Dit bedrag wordt voor de helft gesponsord door Première Vision en voor de andere helft door Chanel. Tijdens het festival worden ook prijzen voor fotografie en mode-accessoires uitgereikt.