Hermès maakt cijfers H1 bekend

Luxemodehuis Hermès heeft de cijfers voor het eerste half jaar van 2020 bekend gemaakt in een persbericht. Ondank dat de verkoop sinds juni weer een beetje lijkt aan te trekken, zag Hermès International de omzet met 24 procent dalen in H1. Die sterke daling is vooral te wijten aan de tijdelijke sluiting van winkels als gevolg van Covid-19 en het tijdelijk sluiten van de fabrieken in Frankrijk en andere Europese landen om het personeel te beschermen.

De daling van de omzet begon al in het eerste kwartaal met 6,5 procent en deze zette zich in het tweede kwartaal voort. De omzet daalde in de eerste helft van 2020 met 2,488 miljoen euro. Ondanks deze sterke daling is Hermès er trots op dat ze geen werknemers hebben hoeven ontslaan. Directeur van het modehuis, Axel Dumas vertelt in het persbericht dat de crisis hen een kans biedt om te kijken hoe sterk hun businessmodel is. “De onafhankelijkheid van ons bedrijf, de loyale klanten en ons sterke omnichannel netwerk geven ons vertrouwen in de toekomst en zorgen ervoor dat we waarschijnlijk snel kunnen herstellen.”

De omzet daalde in alle landen waar Hermès actief is en hoewel de verkoop in de winkels met 22 procent daalde, leek deze in juni weer langzaam aan te trekken. In Azië was de daling van de omzet in de winkels veel lager dan in Amerika en Europa en Hermès wijt dit aan loyaliteit van de klanten in Azië. Als we kijken naar de verschillende productgroepen zien we dat de verkoop van de ready-to-wear lijn, accessoires en parfum daalde met 29 procent. De verkoop van zijde en textiel daalde zelfs met 39 procent en dit gold ook voor parfums. De verkoop van horloges daalde met 19 procent en leren producten en zadels met 23 procent.

Beeld: Hermès website