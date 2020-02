Hermès stapt beauty-segment in met eerste collectie

Modehuis Hermès breidt uit. Het merk voegt namelijk voor het eerst een beauty-collectie toe aan het assortiment, zo meldt het in een persbericht.

“We benaderen dit nieuwe onderdeel op onze eigen manier, en met een flinke dosis plezier. Hermès Beauty is onderdeel van wie we zijn: een huis waar alles komt van creatie, gestuwd door ambachtslieden die de man en vrouw van vandaag wil voorzien van elegantie, en met de integriteit en authenticiteit waar we voor staan,” aldus CEO Axel Dumas in het bericht.

De beauty-lijn is al vijf jaar in ontwikkeling, zo valt te lezen in het bericht. De eerste collectie heet Rouge Hermès en bestaat uit een aanbod van lipsticks. In totaal bestaat de lijn uit 24 kleuren. De collectie zal twee keer per jaar worden aangevuld met drie limited edition kleuren. Vanaf september 2020 zal elke zes maanden een nieuwe productcategorie worden toegevoegd aan Hermès Beauty totdat een complete make-up lijn bestaat. Rouge Hermès zal vanaf 4 maart in Hermès winkels verkocht worden, naast geselecteerde winkels in 35 landen.