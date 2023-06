Hermès wint nog een keer: ‘MetaBirkin’ NFT’s mogen niet meer verkocht worden

Dat de kunstwerken van kunstenaar Mason Rothschild inbreuk maakten op het merk van modehuis Hermès werd al in maart dit jaar duidelijk. De ‘MetaBirkin’ rechtszaak kreeg echter een staartje met het verzoek van Hermès om de verkoop van de kunstwerken in de vorm van NFT’s te verbieden. Dit verzoek is nu door de rechtbank van New York goedgekeurd.

Rothschild werd door Hermès aangeklaagd omdat hij fluffy online versies maakte van de iconische Birkin tas van het luxe modehuis. Hoewel de tassen niet echt waren, werd er wel inbreuk gedaan op het merkrecht van Hermès. Rothschild heeft nu een verbod op de verkoop van de NFT-kunstwerken omdat de marketing van de kunstenaar consumenten kan verwarren en Hermès schade toe kan brengen.

Het is een van de eerste voorbeelden waarin duidelijk wordt hoe merkrecht ook in de digitale wereld wordt beschermd. Met de opkomst van de metaverse is de verwachting dat dit soort rechtszaken vaker voor zullen komen.