Herover de broekzak: Hoe Secrid vrouwen empowert op Internationale Vrouwendag

Op het eerste gezicht lijkt de broekzak misschien een onbelangrijk detail in een ontwerp. Toch bepaalt die ongemerkt hoe mensen zich door de dag bewegen. Op deze Internationale Vrouwendag vestigt het Nederlandse portemonneemerk Secrid de aandacht op de ‘pocket gap’. Dit is de aanhoudende ontwerpongelijkheid tussen broekzakken in mannen- en vrouwenkleding. Het zegt veel over mobiliteit, onafhankelijkheid en de manier waarop we onze dagelijkse benodigdheden meenemen.

Voor veel vrouwen is aankleden nog steeds een praktische afweging: wat past er daadwerkelijk in mijn zakken? Essentiële spullen zoals een telefoon, sleutels of pasjes belanden vaak in een handtas of worden in de hand gedragen. Wanneer kleding geen ruimte biedt voor alledaagse voorwerpen, wordt de bewegingsvrijheid beperkt. Wat een klein ontwerpdetail lijkt, wordt al snel een dagelijks compromis. Secrid heeft zijn filosofie gebouwd rondom compacte ‘pocketwear’ en stelt de vraag: hoe kunnen de voorwerpen die we bij ons dragen onze bewegingsvrijheid ondersteunen in plaats van beperken?

Een ontwerpongelijkheid

Het verschil tussen mannen- en vrouwenzakken is goed gedocumenteerd. Een analyse van het datajournalistiekplatform The Pudding toont aan dat de voorzakken van spijkerbroeken voor vrouwen van grote Amerikaanse merken gemiddeld 48 procent korter en 6,5 procent smaller zijn dan die voor mannen. Uit hun test bleek dat minder dan de helft van de vrouwenzakken groot genoeg was voor gangbare smartphonemodellen. Hoewel broekzakken oorspronkelijk niet ontworpen zijn voor smartphones, benadrukt de studie hoe de hedendaagse levensstijl de traditionele kledingconstructie steeds meer uitdaagt.

Het verschil heeft ook historische wortels. Vanaf de zeventiende eeuw droegen veel vrouwen in Europa losse zakken onder hun rokken. Dit waren decoratieve, afneembare accessoires om persoonlijke spullen in te bewaren, zoals gedocumenteerd door het V&A Museum in Londen. Mannenkleding daarentegen kreeg steeds vaker ingenaaide zakken, direct in jassen, gilets en broeken. Toen de silhouetten in de negentiende eeuw smaller werden, nam de functionele opbergruimte in dameskleding verder af en werden handtassen geleidelijk de belangrijkste oplossing.

Credits: Secrid

Waarom de ‘pocket gap’ blijft bestaan

Verschillende factoren dragen bij aan het voortbestaan van kleine of niet-functionele zakken in dameskleding. Vanuit een productieperspectief vereisen diepere zakken extra stof, versteviging en aanpassingen in het patroon. In kostengedreven massaproductie zijn dit vaak de eerste details die worden verminderd of verwijderd. Ook economische dynamiek speelt een rol. Wanneer kleding geen comfortabele ruimte biedt voor dagelijkse benodigdheden, worden tassen een noodzaak, wat een sterke accessoiremarkt in stand houdt. Culturele conventies hebben deze scheiding eveneens versterkt.

Zoals Christian Dior in 1954 treffend opmerkte, hebben mannen zakken “om dingen in te bewaren”, terwijl vrouwenzakken vaak als decoratief werden beschouwd. Meer recentelijk berichtte The Guardian over groeiende campagnes voor functionele zakken in dameskleding. The New Yorker onderzocht hoe zakken op subtiele wijze autonomie en bewegingsvrijheid beïnvloeden.

Credits: Secrid

‘Pocketwear’: Een nieuwe kijk op dagelijkse benodigdheden

In plaats van te wachten op veranderingen in kleding, kiest Secrid voor een andere aanpak. Het merk ontwerpt slimme, compacte voorwerpen die moeiteloos passen in de zakken die mensen al hebben. Secrid, opgericht in 2009 in Nederland, bouwde snel een reputatie op met portemonnees en kaarthouders die speciaal zijn ontworpen voor gebruik in een broekzak. Met de kenmerkende aluminium Cardprotector schuiven gebruikers hun pasjes met één enkele beweging naar buiten, terwijl de pasjes beschermd blijven tegen buigen of RFID-skimming.

De kern van deze aanpak is wat Secrid ‘pocketwear’ noemt. Het idee is eenvoudig: dagelijkse benodigdheden moeten naadloos, veilig en zonder extra volume met je meebewegen. Pocketwear transformeert gewone voorwerpen in betrouwbare metgezellen. Ze zijn altijd binnen handbereik en discreet opgeborgen, wat handsfree mobiliteit en het ritme van het dagelijks leven ondersteunt. Veel portemonnees van het merk worden in Nederland geproduceerd in samenwerking met lokale werkplaatsen en sociale werkplaatsen, waarbij duurzaam ontwerp wordt gecombineerd met verantwoorde productie.

Credits: Secrid

Terugkomend op de uitdaging aan het begin: de aanhoudende ‘pocket gap’ die de mobiliteit van vrouwen nog steeds beperkt. Secrid laat zien hoe kleine, goed ontworpen voorwerpen het dagelijks leven kunnen transformeren. De filosofie van pocketwear maakt van zakken praktische, handsfree metgezellen, waardoor essentiële spullen veilig, discreet en altijd binnen handbereik zijn.

Op deze Internationale Vrouwendag nodigt Secrid vrouwen uit om hun zakken te heroveren. Ervaar zelf hoe compacte portemonnees en zakvriendelijke accessoires dagelijkse onafhankelijkheid moeiteloos maken. Want de juiste voorwerpen, op de juiste plek, veranderen echt de manier waarop je je door de wereld beweegt.

