Herpositionering en nieuwe visuele identiteit voor Artemis Academie

Dé Hogeschool Voor Trend Forecasting | Styling | Art Direction

Artemis Academie - bekend als opleider tot allround stylist - brengt als eerste bachelor opleiding van Nederland één opleiding met drie focusgebieden waar trend forecasting, styling en art direction met elkaar worden verbonden.

Martijn Feringa, algemeen directeur van Artemis Academie: “De creatieve industrie is één van de snelst groeiende en meest impactrijke sectoren van Nederland. Dit betekent dat het creatieve onderwijs van Artemis naadloos moet aansluiten op de continu veranderende economie. Dit vergt een scherpe blik op de buitenwereld, want als we die beter begrijpen ontwikkelen we beter onderwijs en dienstverlening. Op basis van onderzoek onder studenten, het bedrijfsleven, docenten en alumni kregen wij het inzicht dat Artemis de laatste jaren zoveel meer is dan allround styling. Iedereen is het er unaniem over eens is dat ons onderwijsprogramma is geëvolueerd, waardoor de naamgeving niet meer paste bij de inhoud van ons curriculum. We gaan vanaf nu door met drie focusgebieden: trend forecasting, styling en art direction.”

Dus vanaf nu schreeuwen we het van de daken. Artemis Academie is dé Hogeschool voor Trend Forecasting, Styling en Art Direction. Met deze disciplines leiden we studenten in vier jaar op tot allround creative concept developer met de titel Bachelor of Arts. Studenten leren in de eerste twee jaar verbanden leggen tussen trend forecasting, styling en art direction. In het derde jaar legt de student een accent op een van de drie focusgebieden, er worden specifieke competenties ontwikkeld met een duidelijke eigen stijl. Met de focusgebieden leggen we een stevig fundament dat bestaat uit onderzoek, conceptualiseren, creëren en communiceren. Vandaar de term allround.

Samenwerking en co-creatie zijn onze voedingsbodem. Het is voor ons de enige manier om ons creatieve onderwijs aan te laten sluiten bij de verwachtingen van mens, markt en maatschappij. We werken steeds meer toe naar een collectief en gelijkwaardig leerproces. Samen met studenten, docenten, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties ontwikkelen we continu door. Dit vraagt nauwe samenwerking en transparante communicatie. De erkenning die wij ervoor krijgen laat zien dat we als kleinschalige opleider in staat zijn een grote impact te maken op de creatieve industrie.

Om deze aanscherping duidelijk te maken is de visuele identiteit aangepast met de bijbehorende website. Neem een kijkje op www.artemisacademie.nl

Beeld: Esmee vander Molen

Credits:

Opdrachtgever: Artemis Academie

Strategie: Danielle Robben (Not Just Think)

Design visual identity: Eric van Calsteren en Fleur van Maarschalkerwaart